L'Aura/ Video, il nuovo album: "Il contrario dell'amore, un inno alla fragilità" (Wind Capodanno in musica)

L'Aura, pseudonimo di Laura Abela, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in onda su canale 5: la cantautrice canterà i successi dell'album "Il contrario dell'amore"

L'Aura (Facebook)

L’Aura sarà tra le ospiti di Capodanno in musica, lo show dell'ultimo dell'anno targato Mediaset. La cantante, vero nome Laura Abela, è nata a Brescia il 13 agosto del 1984 ed è tra le voci più interessanti del panorama italiano. L’esordio risale al 2005, con l’album Okumuki, disco poi ripubblicato nel marzo dell’anno successivo con l’inclusione del brano Irraggiungibile, brano presentato nella categoria “Giovani” al Festival di Sanremo. Successivamente ha pubblicato il suo secondo album nel 2007, Demian, ed ha partecipato nel 2008 al Festival di Sanremo nella categoria “Big” con il brano Basta!, contenuto nel terzo album, L’Aura. E’ da poco uscito il suo ultimo disco, sul quale lavora dal novembre 2015. Lo scorso 19 maggio 2017 è stato pubblicato il singolo I’m an Alcoholic ad anticipare l’uscita dell’album, che verrà poi pubblicato il 22 settembre 2017, esordendo con il primo posto della classifica iTunes.

L'AURA, "UN INNO ALLA FRAGILITA'"

Recentemente L’Aura ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua carriera artistica. Dal palco di Sanremo del 2008, con Basta!, alla frenata: “La verità è che sono una persona complessa. Bravissima a tradurre in negativo anche i momenti più belli. Andavo a 300 all’ora senza cinture. Ho combattuto con la mia psicologia”. Sposatasi nel 2011 con il produttore artistico Simone Bertolotti, lo scorso 25 aprile 2013 la cantante ha dato alla luce il figlio Leonardo. "La scrittura è stata la mia terapia. Ti obbliga a buttare tutto fuori. Ho scritto tanto per questo nuovo disco. Le dinamiche distruttive sono il contrario dell’amore, la faccia scura del cuore che tutti hanno ma pochi hanno il coraggio di visitare", le parole dell'artista bresciana, che poi sottolinea la natura dell'album Il contrario dell'amore: "Molti si fermano alla magia hollywoodiana dell’innamoramento: io per natura sono portata ad approfondire le insicurezze. Questo però non è un disco di giudizi, ma di verità, verso me stessa. Un inno alla fragilità".

I SINGOLI

L’album Il Contrario dell’amore è uscito lo scorso 22 settembre 2017 ed è stato anticipato da alcuni singoli, come “I’m an alcoholic”: “Un dialogo tra me e una delle mie tentazioni. È stata una delle mie debolezze, una conseguenza, la causa del problema sono andata a ricercarla più in profondità senza compatirmi”. Il nuovo lavoro della cantante di Brescia riflette a pieno lo stile artistico tipico, senza mescolanze particolari o influenze di moda, come spiega la stessa L’Aura ai microfoni del Corriere della Sera: “Non potevo violentare le mie canzoni per piegarle alle mode. Sarebbe stato come indossare gli abiti di una modella di 1 metro e 90. Sarei sembrata ridicola. Nella musica devi avere a fuoco dove vuoi arrivare".

Il maestro in questo senso è Bowie”. L'album nasce interamente dietro al pianoforte, come sottolinea l'artista: "Nonostante il vento della musica soffi in altre direzione. Non invidio i giovani artisti che escono oggi".

© Riproduzione Riservata.