L’anno che verrà?/ Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1: sul palco con Amadeus anche Albano e Romina

L'anno che verrà, ospiti e anticipazioni: da Maratea, Amadeus conduce il Capodanno di Raiuno. Albano e Romina, Malgioglio, Raf, Tiromancino e Patty Pravo tra gli ospiti (31 dicembre).

31 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Come ogni anno, il pubblico italiano potrà festeggiare l’ultima notte dell’anno e brindare al nuovo anno con i protagonisti del Capodanno della prima rete ammiraglia della Rai. Oggi, domenica 31 dicembre, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Amadeus condurrà L’anno che verrà, il tradizionale show di fine anno che, per la prima volta nella sua storia, andrà in onda dalla suggestiva cornice di Maratea, incorniciata nel Golfo di Policastro, incastrata tra i monti, affacciata sul Mar Tirreno. Una location inedita per lo show di Capodanno di Raiuno che accompagnerà gli italiani verso il nuovo anno. Maratea, famosa per il suo mare e i suoi luoghi turistici, premiata ogni anno con la Bandiera Blu, le 5 Vele e la Bandiera Verde, è pronta ad accogliere tutti i cittadini che decideranno di sfidare il freddo per brindare al 2018 in piazza. Gli ingredienti della magica serata saranno come sempre la musica, il divertimento e l’energia non solo del conduttore Amadeus ma anche di tutti i personaggi che hanno deciso di festeggiare con i fans l’arrivo del nuovo anno. Sul palco de L’anno che verrà, infatti, ci saranno tantissimi artisti che uniranno vecchie e nuove generazioni regalando una notte magica come dovrebbe essere quella in cui si saluta il vecchio anno per accogliere il nuovo. Saranno, dunque, quattro ore ricche di musica, divertimento e sorprese.

OSPITI E ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI CAPODANNO

Sul palco de L’anno che verrà, insieme ad Amadeus, ci saranno anche Albano Carrisi e Romina Power. Dopo due anni dalla reunion che li ha poi portati a girare il mondo in tour, Albano e Romina tornano ad esibirsi insieme dal vivo da Maratea. La coppia d’oro della musica italiana regalerà così non solo al pubblico presente in piazza ma anche ai telespettatori di Raiuno la magia dei loro più grandi successi. Per la gioia del pubblico più giovane, direttamente dal mondo Disney arriverà Soy Luna, la nuova stella che piace sia agli adulti che ai bambini. Sempre per la gioia dei più giovani, oltre a Soy Luna, direttamente da RaiGulp si esibiranno le due giovani star Maggie e Bianca. Nella notte magica de L’Anno che Verrà, poi, si esibiranno anche Patty Pravo, Raf, Tiromancino, Amii Stewart, Corona, Matthew Lee e tanti altri ancora. Le sorprese, però, non finiranno qui. Dopo il grande successo di Tale e Quale Show, sul palco di Maratea, si esibiranno anche alcuni, grandi protagonisti del programma di Carlo Conti. Ci sarà, infatti, il vincitore Marco Carta e poi Alessia Macari, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli. Si esibiranno, poi, giovani promesse della musica italiana, viste in altri programmi televisivi e ci sarà un collegamento con Venosa, altra località della Basilicata dove sarà presente Francesca Barra insieme con il comico e imitatore Davide Pratelli. Ad accompagnare Amadeus, poi, ci saranno tanti amici e comici come Francesco Paolantoni e Dario Bandiera. Infine, reduce dal successo ottenuto al Grande Fratello Vip, ci sarà anche Cristiano Malgioglio che, sicuramente, proporrà la sua hit “Mi sono innamorato di tuo marito”. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo e saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

