Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Nubi all'orizzonte per la coppia? Un gesto preoccupa i fan!

Luca Onestini e Ivana Mrazova, nubi all'orizzonte per la coppia? Il gesto social di Soleil Sorgè scatena i sospetti e le preoccupazioni dei fan!

31 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Continua la curiosità dei fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova che si chiedono cosa ci sia realmente tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca. L'uno impegnato in Italia in varie serate che lo vedono ospite, l'altra al momento a Praga con la sua famiglia ma presto nuovamente in tv con lo show di Italia Uno "50 Special", Luca e Ivana sono comunque sempre vicini e lo confermano con piccoli gesti social che palesano il loro stretto legame. Ma nelle ultime ore un gesto ha destato parecchio scalpore oltre che scatenato numerosi sospetti sul web. Un gesto che non è stato fatto da Luca, nè tantomeno da Ivana, bensì da Soleil Sorgè, ex fidanzata di Onestini che oggi è fidanzata con Marco Cartasegna, suo ex "rivale" a Uomini e Donne. Soleil ha lasciato un like ad una delle ultime foto di Luca Onestini, mandando il web in subbuglio.

IL LIKE DI SOLEIL, FAKE O REALTÀ? LUCA PENSA SOLO A IVANA...

Si tratta di un gesto voluto, un errore della Sorgè o di un fake? A rispondere, abbastanza infastidito, è proprio Marco Cartasegna che su Instagram scrive "Che tristezza fate, fake fake fake!!!". L'ex tronista quindi smentisce che Soleil abbia fatto questo gesto mentre la diretta interessata preferisce non proferire parola in merito. Eppure sul web c'è chi non è proprio convinto che si tratti di un "fake" nè tantomeno di un "errore" e inizia a temere che stiano per arrivare nubi all'orizzonte per Luca e Ivana, con il ritorno in scena di Soleil. Che ci sia davvero da temere? Luca ha confermato in più di un'occasione che Soleil è un capitolo ben chiuso e, da ciò che scorgiamo sul web e non solo, pare che ora nel cuore del bel bolognese ci sia posto soltanto per Ivana...

