MAGGIE E BIANCA / Chi sono? Un successo televisivo e musicale tutto italiano (L’anno che verrà)

La nuova coppia d’oro dello spettacolo italiano, Maggie e Bianca, approda questa sera in diretta su Rai 1 nel corso del programma L’anno che verrà condotto da Amadeus.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

MAGGIE & BIANCA, UN SUCCESSO TUTTO ITALIANO

Nel capodanno di Rai 1 festeggiato con il programma L’anno che verrà proposto in diretta da Maratea, ci sarà spazio anche per i giovani. Infatti, tra i tanti protagonisti che si esibiranno ci saranno anche Maggie e Bianca, le due principali protagoniste della serie tv per ragazzi Maggie & Bianca Fashion Friend in onda su Rai Gulp. Emanuela Rei (nel ruolo di Maggie Davis) e Giorgia Boni (nel ruolo di Bianca Lussi) stanno ottenendo un enorme successo grazie ad un format interamente italiano che arriva in tutto il Mondo attraverso la piattaforma Netflix. Ideato da Iginio Straffi e diretto dai registi Yuri Rossi e Paolo Massari, il fenomeno Maggie & Bianca sta riservando enormi soddisfazioni anche da un punto di vista musicale grazie all’uscita del primo album tratto dalla serie ed intitolato Come le star, uscito il 31 marzo 2017 sotto l’etichetta Sony Music a cui ha fatto seguito lo scorso mese di settembre il secondo album intitolato Hands Up.

ENORME ENTUSIASMO DURANTE IL TOUR

Maggie e Bianca in questo periodo sono alle prese con un bellissimo tour che sta facendo registrare il tutto esaurito praticamente in tutte le tappe. La scorsa settimana, ad esempio, lo show musicale della nuova coppia di successo italiana ha fatto tappa a Catania presso il teatro Metropolitan mandando letteralmente in visibilio i fortunati teenager che sono riusciti nell’impresa di accaparrarsi un biglietto di ingresso. Un vero e proprio evento che ha visto tantissimi fan giungere praticamente da tutta Sicilia per quello che è stato di fatto un apprezzato regalo di Natale. Un delirio che ha colto di sorpresa anche le stesse Maggie e Bianca ed in particolare con Giorgia Boni che durante un’intervista rilasciata al portale di informazione RagusaNews.com, ha evidenziato: “Non ci rendiamo conto di come sia possibile ricevere tanto affetto dai nostri fans”. Non resta che attendere ancora qualche ora per apprezzarle alcune performance delle nuova coppia d’oro del mondo dello spettacolo italiano.

