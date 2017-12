MARCO MASINI/ Presentato il suo nuovo album (Capodanno in Musica)

Marco Masini, cantautore italiano prossimo all'uscita del nuovo album, è ospite nello show di fine anno, Capodanno in Musica in scena su Canale 5. Con lui grandi nomi della musica italiana.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Marco Masini

MARCO MASINI, UN ANNO DA INCORNICIARE

Fervono le grandi manovre per il tradizionale appuntamento con lo show di fine anno che traghetterà i telespettatori verso il 2018. Ad accendere la notte di San Silvestro ci pensa Canale 5 con l’evento Capodanno in Musica in scena dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. A condurre lo show vi sarà Federica Panicucci accompagnata da un cast di ospiti di primo livello come Francesco Gabbani, Ermal Meta, L’Aura, Marco Masini e tanti altri. Nello specifico Marco Masini sta per incorniciare un anno molto positivo e fortunato iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Spostato di un secondo che fa parte di un album omonimo di inediti . Si tratta di un disco molto importante per la varietà e la modernità dei suoni, in cui centrale è il tema del tempo che purtroppo passa ma che tuttavia da la capacità di comprenderlo senza nostalgia ma con maggiore consapevolezza. Da qui un tour di grande successo che ha permesso all’artista di girare tutta l’Italia insieme alla sua inossidabile band.

SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON LA WARNER CHAPPELL

Grazie agli innumerevoli successi ottenuti nel corso della sua lunga carriera, Marco Masini può essere considerato un artista dalla forte personalità e carisma. È delle ultime settimane la notizia che la Warner Chappell Music Italiana ha deciso di rinnovare il contratto di esclusiva come Autore proprio a Marco Masini. È proprio il Managing Director di Warner Chappell a usare parole di stima nei confronti del cantante:“ Marco Masini è un Autore molto ispirato e un Artista di forte personalità. La nostra collaborazione con Marco ha avuto il suo inizio lo scorso anno. Il nostro rinnovo vuole essere proprio la conferma di Marco e nostra, di continuare nel nostro percorso insieme, affinché si possa coadiuvare Marco nella sua carriera di Artista ed Autore, non solo per se stesso, ma anche per altri Artisti”. Per Marco Masini un’importante gratificazione che ha così commentato: “Per me è stato come ricominciare un nuovo percorso. Diego Calvetti, mentre stavamo scrivendo i pezzi di “Spostato Di Un Secondo”, mi presentò una grande azienda come Warner Chappell e invitò Roberto Razzini al mio concerto di Milano. Nacque subito un grande feeling, non solo professionale ma anche umano. Credo ancora nei rapporti personali, credo siano il motore più potente del mondo e che possano creare stimoli sempre nuovi e sempre più forti”. Inoltre Marco Masini in questi giorni sta presentando il suo nuovo disco, Marco Masini in concerto, un album fortemente sentito, che tratta di emozioni, di idee e di attualità.

