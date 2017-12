MICHELE ZARRILLO/ "Sanremo 2018? Ci divertiremo!" (Wind Capodanno in musica)

Nella notte di Capodanno il cantautore romano Michele Zarrillo protagonista su Canale 5 nello spettacolo Wind Capodanno in musica presentato da Federica Panicucci.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Michele Zarrillo Wind Capodanno in musica

Infatti, tanti straordinari artisti tra cui il cantautore romano Michele Zarrillo, accompagneranno l’arrivo del nuovo anno nell’ambito della trasmissione Wind Capodanno in musica, presentata da Federica Panicucci. Per Zarrillo dunque una ulteriore opportunità di dare un saggio delle proprie qualità canore in un anno che lo ha visto splendido protagonista a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti, lo scorso 24 novembre Zarrillo ha pubblicato il nuovo album Vivere e rinascere – Passioni, nel quale ha inserito le proprie versioni di canzoni italiane ed internazionali di successo come Xdono di Tiziano Ferro, Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa, Futura di Lucio Dalla e tante altre ancora. Parlando di questo nuovo lavoro nel corso di un’intervista a Radio Italia, Zarrillo ha sottolineato: “È una piccola parte delle mie passioni, difficili da racchiudere in 11 canzoni. Quando fai un disco di cover, poi ci prendi gusto e dopo il volume 1 viene voglia di farne altri… Appena finito l’album con il mio produttore, ci dispiaceva un po’: c’è godimento nel sentire che le cover prendono forma, registrate con la voce di notte, poi il riascolto al mattino… Devi saperle indossare: è stata una bella esperienza.”.

“SANREMO? SARÀ UN BEL FESTIVAL”

Zarrillo ha avuto modo anche di parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo affidata ad un grande artista come Claudio Baglioni. Per Zarrillo ci sono tutte le premesse per assistere ad uno spettacolo dai contenuti molto importanti spendendo parole importanti nei confronti del direttore artistico e presentatore: “Baglioni una garanzia per chi vi prende parte? Assolutamente sì. A prescindere dalla conduzione, sulla scelta delle canzoni non ho dubbi. Se le persone non vengono forzate per motivi aziendali… Claudio ha una grande forza intellettuale ed emotiva per poter scegliere brani validi, ne ha tutte le capacità, l’ha dimostrato in 40 anni di carriera, ha un sentire molto forte: se vivrà del proprio sentire farà un bel Festival dal punto di vista artistico e musicale! ”.

