Michele Bravi/ Video, un 2017 da sogno, tra Sanremo e l'avventura televisiva (Capodanno in musica)

Michele Bravi, giovane cantante italiano, sarà tra i protagonisti di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna

Tutto pronto per Capodanno in musica, l’evento televisivo e radiofonico in programma oggi 31 dicembre 2017: tra i protagonisti del grande concerto per salutare il 2017 e accogliere il 2018 ci sarà anche Michele Bravi. L’evento avrà inizio alle ore 21.00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, e vedrà alternarsi sul palco del teatro più grande d’Italia diversi cantanti. Il giovanissimo interprete di Città di Castello è da considerare ormai come un punto di riferimento della new wave nostrana, una carriera in esponenziale crescita. L’amore per la musica lo incontra sin da piccolo, cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Nel 2013, nell’anno della maturità, decide di iscriversi ai provini del celebre talent show X Factor, in onda su Sky, ed entra ufficialmente nel cast come membro della categoria Under Uomini capitanata da Morgan. L’avventura nel talent è un successo, tanto da vincerlo ed iniziare ad essere protagonista nelle classifiche musicali e nelle colonne sonore di importanti film, come ad esempio “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone.

MICHELE BRAVI: UN 2017 DA SOGNO

Dopo aver pubblicato l’album “A passi piccoli” nel 2014 ed aver lanciato singoli di successo, nel 2017 arriva la svolta: a febbraio partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Campioni” con il brano “Il diario degli errori”. Il pezzo convince critica e pubblico, con il ventitreenne che si classifica al quarto posto. Quest’anno ha avuto anche la sua prima esperienza da conduttore nel programma #MusicParty dal 2 all’8 gennaio sul canale Nickelodeon+1. Il 24 febbraio 2017 esce il nuovo album, “Anime di carta”, che anticiperà il tour di supporto Anime di Carta Tour. A maggio vince il premio Best Performance ai Tim TMV Awards 2017 cantando “Solo per un po’”, secondo singolo estratto dal nuovo album. Recentemente, ad ottobre, ha annunciato che dopo aver terminato il Nuove Pagine TOUR, uscirà un’edizione speciale di Anime di Carta, con all’interno quattro nuovi singoli. Senza dimenticare il percorso televisivo: a partire da novembre, insieme ad Annalisa e a Giovanni Caccamo, Michele Bravi ha iniziato a svolgere il ruolo nella nuova edizione della scuola del talento Amici di Maria De Filippi.

