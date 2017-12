Morgan, Asia Argento e la casa pignorata/ “Ho un debito enorme”. La replica: “Non sapevamo dei suoi problemi”

Morgan, Asia Argento e la casa pignorata: “Ho un debito enorme”. La replica dei legali dell'attrice: “Non sapevamo dei suoi problemi”. Le ultime notizie sul cantante e la sua ex compagna

31 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Quella casa che aveva tanto sognato gli è stata pignorata: questo è l'ultimo atto dello scontro tra Morgan e Asia Argento. Il Tribunale civile di Monza è intervenuto perché Marco Castoldi non ha provveduto a versare dal 2011 gli alimenti alla figlia Anna Lou. Questa è per lui l'occasione per ripercorrere gli alti e bassi della sua vita. Nella lettera inviata al Corriere della Sera, e che verrà poi pubblicata sui suoi canali social, ha parlato del suicidio del padre nel 1988 che non gli ha impedito di coltivare il suo interesse per la musica ma lo ha portato a lavorare da quando ha 16 anni. Parla così di un ragazzo brianzolo «costretto a dover portare a casa soldi per continuare a campare, io mia madre, mia sorella, e intanto studiare al liceo e al Conservatorio». Sua madre, insegnante elementare in pensione, si è improvvisata rappresentante di vestiti, la sorella, che faceva la quinta Ginnasio, ha cominciato a fare la cameriera, mentre lui andava a fare pianobar nei locali della Brianza. Sono stato bocciato, ma abbiamo pagato la casa e ho continuato a studiare musica». Questo racconto è importante per arrivare alla bufera mediatica che lo ha dipinto come un padre inadempiente. Morgan ha voluto infatti fare chiarezza. «Io ho due figlie, averle messe al mondo è stata una scelta, perciò non ho mai battuto ciglio quando i tribunali hanno stabilito gli assegni, nello stupore dei miei avvocati che tentavano di farmi ridimensionare le somme: “ma guarda che un bambino non ha quelle spese”. Ho pagato sempre, intere rette annuali per scuole private di lusso, ma non c’è problema, per la bambina questo e altro».

MORGAN VS ASIA ARGENTO: IL DISSESTO ECONOMICO

Nella lettera pubblicata all'indomani del pignoramento della sua casa, Morgan parla dei mancati assegni di mantenimento alla figlia avuta con Asia Argento. «Appena ho sgarrato una mezza volta, e non per mia volontà, ecco che subito arrivano il pignoramento e le diffamazioni. “Dai massacriamolo, senza un minimo di rispetto!” e non parlo del ricordarsi di aver detto “ti amo”, ma del minimo rispetto di un essere umano». Il cantante ha spiegato che ha smesso di versare i duemila euro mensili di mantenimento, «con cui certe famiglie avrebbero tirato su 12 figli», perché è venuto a sapere di avere un debito gigantesco con l'Agenzia delle Entrate, dovuto all'accumularsi in dieci anni di tasse mai pagate. «Io di certo non ho mai detto a chi gestiva il mio denaro di non pagare le tasse», ha precisato Morgan. La parentesi di Amici non ha migliorato la situazione: «Sono stato cacciato e non pagato». Quindi un improvviso dissesto economico è alla base del mancato versamento del mantenimento. «Tutti sono interessati solo ai soldi, amano e odiano per soldi. Io quando i soldi mancano sono tranquillo, perché la mia ricchezza è fatta di altro». A proposito di Anna Lou, invece, precisa: è una «bambina fantastica che non ha colpa». Quel che gli importa è che gli voglia bene: «si merita genitori che dialoghino volando alto e non solo di faccende pecuniarie. Magari di arte, ogni tanto». L'ex compagna Asia Argento ha lasciato replicare l'avvocato Samantha Luponio: «Non sapevamo nulla di queste difficoltà economiche: se il signor Castoldi lo avesse comunicato al Tribunale la cifra sarebbe stata rivista. Gli assegni sono stati versati per un anno, poi alla figlia ha provveduto la madre. Ora i soldi del pignoramento andranno in parte a saldare il debito, ma ci sono anche altri creditori».

