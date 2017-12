OROSCOPO 2018, ACQUARIO/ Il nuovo anno del segno: inizio brioso in amore

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dell'Acquario. Sarà un inizio piuttosto brioso in amore con le relazioni che miglioreranno e qualche influenza contrastante di Marte.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Acquario

Quali previsioni regala l'Oroscopo 2018 di Branko al segno dell'Acquario? L'astrologo di Chi sottolinea che gennaio sarà brioso fino al 10 per quanto riguarda le relazioni. In questo periodo Mercurio invoglia ad imparare e scoprire: meglio sfruttare la sua influenza per contrastare Marte, in Scorpione fino al 25. Dal giorno successivo si apriranno concretamente i battenti all'anno dei nati del segno, ma alcune occasioni nel lavoro e nello studio si potranno concludere già nella prima parte dell'anno. Attenzione invece alla salute.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER L'ACQUARIO?

Interessante febbraio con Marte passionale che regala incontri intriganti e passionali. San Valentino precede la Luna nuova e sarà possibile migliorare la tensione presente in famiglia, andando a mitigare le incomprensioni attuali. In miglioramento anche la forma fisica dal Primo quarto di Luna del 23, mentre alcune difficoltà in amore si potrebbero verificare nella fine del mese. Energico invece marzo grazie a Venere e Mercurio in Ariete dal 6. I nati dell'Acquario noteranno più facilità nel pensiero, maggiore intuito ed anche più possibilità per concludere alcuni affari. Alcuni problemi professionali potranno essere risolti grazie a Mercurio in miglioramento, anche per quanto riguarda gli ostacoli legali che hanno rallentato gli affari. I single potranno invece fare degli incontri interessanti l'8 ed il 9 del mese.

