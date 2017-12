OROSCOPO 2018, ARIETE/ Il nuovo anno del segno: dodici mesi pieni d'amore

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo. Ariete, saranno dodici mesi pieni di novità dal punto di vista soprattutto sentimentale. Partenza a razzo già nel mese di gennaio.

31 dicembre 2017 Redazione

Oroscopo 2018, Branko: Ariete

Ritorna puntuale l'Oroscopo 2018 di Branko, che ha svelato le previsioni per l'Ariete e per tutti gli altri segni dello Zodiaco grazie alla rubrica presente sul settimanale Chi. Secondo l'astrologo, i nati dell'Ariete dovranno aspettarsi un anno pieno di novità dal punto di vista dei sentimenti. Branko ha sottolineato che gennaio in particolare donerà fortuna negli affari di cuore grazie alla presenza di Marte in buon aspetto e Giove in ottima posizione, senza considerare il transito di Saturno che accompagnerà i nati del segno per altri due anni e che promette saggezza e cambiamenti a 360°. Occorre tuttavia mantenere una forte cautela fino al 18 del mese, per poi sfruttare al meglio gli incontri che potrebbero verificarsi dal 26.

OROSCOPO 2018 BRANKO: COME SARÀ IL NUOVO ANNO DELL'ARIETE?

Il mese di febbraio regala invece fortuna nel campo del denaro, grazie alla presenza di Mercurio e Sole nel segno dell'Acquario, che promuoveranno affari e nuovi contatti. Sarà un mese tutto da sfruttare, anche se si potrà ottenere fortuna fino a settembre: consigliato il 10 del mese per stringere nuove collaborazioni ed il 15 invece per contratti. Continua inoltre l'azione travolgente di Marte e la sensualità di Giove, che uniti a Venere regaleranno un San Valentino romantico. Il mese di Marzo scorrerà quindi come un fiume in piena per gli affari di cuore, soprattutto per quanto riguarda la giornata del 6, quando una Luna in Scorpione aiuta le azioni già presenti di alcuni pianeti favorevoli. Attenzione invece al periodo che va dal 20 del mese fino al 15 maggio, a causa dell'entrata di Marte in Capricorno: possibile stress per la fine del mese, meglio curare l'alimentazione.

