OROSCOPO 2018, BILANCIA/ Il nuovo anno del segno: affari protagonisti, ma da febbraio

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo della Bilancia. Gli affari saranno protagonisti per i nati sotto questo segno, ma bisognerà aspettare almeno il mese di febbraio.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Bilancia

Come saranno le stelle della Bilancia secondo l'Oroscopo 2018 di Branko? L'astrologo del settimanale Chi ha già illustrato le sue previsioni per il nuovo anno, puntano tutto sulla positività di gennaio. I nati del segno dovranno affrontare i primi giorni del mese con un occhio attento, a causa di una Luna piena che rende aggressivi e che alimenta le tensioni in famiglia. Meglio rimandare ogni discussione dopo il 20 del mese, quando l'Acquario riuscirà a proteggere la Bilancia. La passione ritornerà a fine mese anche grazie all'aiuto di Marte in Sagittario, mentre nuove occasioni di lavoro potranno verificarsi grazie alla Luna piena.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER LA BILANCIA?

Gli affari saranno infatti al centro di febbraio, un mese molto importante per il futuro dei nati del segno. Sarà in questo periodo che si porranno le basi per la propria carriera, ma solo se la Bilancia riuscirà a fidarsi di se stessa. Luna positiva per gli incassi ed un nuovo lavoro per chi ne è alla ricerca dal 15, ma anche amore per un San Valentino speciale. La crisi si verificherà invece a Marzo a causa di Mercurio e Venere in Ariete. L'armonia di coppia e gli incontri verranno resi difficili da questo aspetto astrale e che peggioreranno attorno al 17 a causa dell'entrata di Marte in Saturno. Meglio pensare al relax.

