OROSCOPO 2018, CANCRO/ Il nuovo anno del segno: pronti a liberarsi dai pesi accumulati

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Cancro. Le novità porteranno i nati sotto questo segno a liberarsi dai pesi accumulati nel difficoltoso anno precedente.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

L'Oroscopo 2018 di Branko ha rivelato le previsioni anche per il Cancro. Che anno vivranno i nati del segno? Secondo l'astrologo del settimanale Chi, gennaio inizierà in grande rivoluzione, così come il resto dei mesi. Qualcuno potrà infatti liberarsi dai pesi accumulati nell'anno precedente, ma il cielo non sarà del tutto limpido e ci si dovrà aspettare anche degli ostacoli. La Luna nuova spingerà i nati del Cancro a prendere una decisione nel matrimonio il 17 del mese, mentre Giove aiuta nella creatività e quindi nel successo lavorativo. Qualche incertezza invece nel rapporto con gli altri, a causa di un dialogo zoppicante.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER IL CANCRO?

Febbraio sarà invece veloce, soprattutto per i cambiamenti nel lavoro e nella vita in generale. I nati del segno potrebbero vivere dei rapporti difficili con i superiori, ma dopo il 10 Giove positivo si unirà a Venere, dando delle buone occasioni in amore. Marte rende inoltre ottimisti, ma Urano ricorda di prestare attenzione alla salute. I nati del Cancro dovranno fare leva su tutta la forza che hanno nel mese di Marzo, per consolidare tutto ciò che si è ottenuto finora nel lavoro, nell'economia e anche nei sentimenti. L'opposizione fra Marte e Saturno accompagnerà i nati del segno fino alla fine dell'anno, ma sarà in questo mese che questo aspetto astrale si farà sentire maggiormente, rendendovi stanchi.

