OROSCOPO 2018, CAPRICORNO/ Il nuovo anno del segno: bene l'amore grazie a Nettuno

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Capricorno. Bene l'amore grazie a Nettuno che sarà benevolo. Attenzione alla salute invece per quelli che sono i malanni stagionali.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Capricorno

L'Oroscopo 2018 di Branko prevede un autocontrollo particolare per il Capricorno nel mese di gennaio. La situazione astrale di questo mese protegge i nati del segno e regala la capacità di ricevere i vantaggi di Giove in Scorpione. Bene anche l'amore, grazie ad un Nettuno benevolo, ma attenzione alla salute per i malanni di stagione. Febbraio aiuterà gli innamorati per un San Valentino davvero speciale. I single del segno potrebbero fare un incontro importante i giorni 21, 22, 27 e 28 grazie all'aiuto della Luna.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER IL CAPRICORNO?

L'astrologo del settimanale Chi suggerisce però di fare ancora attenzione alla forma fisica, soprattutto perché l'influenza di Marte toglie energia, almeno non a fronte dei tanti impegni presi. Secondo Branko il mese donerà però qualche vantaggio agli affari, grazie ad un intuito regalato dalla Luna nuova del 15 e un Primo quarto interessante il 23. Marzo metterà Marte al centro del cielo dei Capricorno, per un mese energico e battagliero. Non tarderanno ad arrivare i primi contrasti, previsti attorno al giorno 6, a causa dell'entrata di Mercurio e Venere in Ariete. Alcuni nati del segno potrebbero infatti vivere un clima di tensione in famiglia: cautela anche nei rapporti sentimentali.

