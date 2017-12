OROSCOPO 2018, GEMELLI/ Il nuovo anno del segno: grandi rivoluzioni nel campo dei sentimenti

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dei Gemelli. Novità positive per il segno nel campo sentimentale dove si aspettano delle vere e proprie rivoluzioni.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Gemelli

L'Oroscopo 2018 di Branko prevede per il Gemelli importanti rivoluzioni nel campo dell'amore. L'unico ostacolo sembra essere rappresentato da Marte, che in opposizione al Sagittario punta il dito contro i nati del segno fin da gennaio. L'astrologo del settimanale Chi sottolinea infatti che il cielo favorisce l'amore, aiutato da quella fortuna regalata da Saturno e che creerà delle prospettive interessanti dal punto di vista professionale fin dal 20 del mese. La positività continuerà anche nei primi dieci giorni di Febbraio, grazie a Mercurio molto attivi.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER I GEMELLI?

Attenzione solo all'occhio rabbioso di Marte, che potrebbe provocare qualche conflitto nelle coppie oppure con soci e collaboratori. Dal 15 del mese i nati dei Gemelli potrebbero inoltre ritrovarsi più nervoso, per via dell'opposizione di cinque pianeti che influenzeranno tutti i settori della vita. La Luna ritornerà a splendere nel giorno di San Valentino, ma alcune questioni irrisolte minacciano l'equilibrio della coppia. Cautela per la salute. A Marzo l'amore riacquista vitalità, per un cielo che diventerà bellissimo fin dal 20 del mese. La Luna entrerà infatti nel segno il 22 e si unirà a Sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto, oltre ad Urano in Ariete. E questo vuol dire vittorie senza limiti.

© Riproduzione Riservata.