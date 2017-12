OROSCOPO 2018, LEONE/ Il nuovo anno del segno: possibilità di viaggiare, ma attenzione alla Luna

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Leone. Novità interessanti legate alla possibilità di viaggiare, attenzione però alle tensioni causate dalla Luna.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Leone

Che cosa dicono le previsioni di Branko e il suo Oroscopo 2018 per il segno del Leone? Sembra che il mese di gennaio presenterà uno scenario del tutto diverso rispetto a quello dell'anno precedente, sopratutto grazie a Saturno, Mercurio e Sole, che rendono gli affari positivi e donano una praticità maggiore. Secondo l'astrologo del settimanale Chi, va comunque prestata attenzione alla presenza di Marte, che alternerà favori a ostacoli. Il consiglio di Branko è di evitare le polemiche fino al 26 del mese, a causa dell'entrata del pianeta in Sagittario e di una Luna piuttosto difficile. La coppia potrebbe risentire delle influenze della Luna piena prevista per la fine del mese, ma anche rivitalizzarsi grazie alla passione.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER IL LEONE?

Febbraio proseguirà su questa scia, spingendo i nati del Leone a desiderare nuove occasioni. In questo mese si potrebbero presentare delle nuove collaborazioni, mentre in famiglia si potrebbe verificare qualche tensione a causa dell'Ultimo quarto di Luna in Scorpione. Venere diventa invece positiva dall'11 del mese ed al fianco di Marte in Sagittario spinge i nati del segno a riprendere mano alle situazioni sospese. Favoriti in questo mese i viaggi, per una Luna che si presenterà bella anche in Marzo. Mese interessante per gli affari e per l'amore, specie dal 7 del mese, dove i rapporti storici potranno vivere un rinnovamento. I progetti si potrebbero concretizzare il 17, grazie a Marte in Capricorno.

© Riproduzione Riservata.