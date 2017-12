OROSCOPO 2018, PESCI/ Il nuovo anno del segno: una Luna che regala grande fortuna

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dei Pesci. La Luna regala grande fortuna per un inizio davvero entusiasmante che potrebbe portare a delle sorprese inaspettate.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Pesci

Quali sono le previsioni di Branko e del suo Oroscopo 2018 per il segno dei Pesci? L'astrologo di Chi segnala un gennaio positivo fin dai primissimi giorni, per una Luna che regala fortuna. Qualcuno potrebbe già ricevere dei frutti significativi in amore, grazie ad un rapporto nato da poco. Favorevoli anche gli affari grazie all'influenza benefica del Capricorno. Crisi possibili nella coppia invece a febbraio, attorno all'11 per via di Venere nel segno. Marte spinge invece a riflettere bene sul valore delle amicizie in ambito professionale, soprattutto perché una di queste potrebbe cambiare volto e diventare romantica.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER I PESCI?

Giove, Saturno e Plutone influenzano inoltre Venere nel segno, dando la possibilità di unire i cuori solitari e fortuna sia ai Pesci che nasceranno adesso, sia in generale per tutti i nati del segno. Marzo sarà invece nervoso a causa della Luna piena che farà vacillare anche la salute. I primi giorni del mese saranno dedicati all'amore, mentre diventeranno pratici dal 6 in poi grazie a Venere e Mercurio in Ariete. Chi deve concludere affari potrebbe muoversi dal 12, dopo aver superato l'Ultimo quarto nervoso e grazie all'influenza del combattivo Marte.

© Riproduzione Riservata.