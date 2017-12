OROSCOPO 2018, SAGITTARIO/ Il nuovo anno del segno: pronti a un periodo di grandi cambiamenti pratici

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Sagittario. Pronti a un periodo in cui ci saranno dei cambiamenti molto interessanti. Smosse le acque nei rapporti con i cari.

Oroscopo 2018, Branko: Sagittario

Appuntamento imperdibile dell'anno con Branko ed il suo Oroscopo 2018: cosa prevedono le stelle per il Sagittario? Gennaio sarà un mese di cambiamenti pratici, grazie ad un Saturno positivo che promette di rendere saggi i nati del segno. Bene il lavoro grazie a Mercurio, ma non rimarrà nel segno per molto tempo ed occorre quindi cogliere al volo le diverse opportunità. In questo periodo, alcuni potrebbero mettere da parte l'amore per concentrarsi su se stessi, ma i single potranno comunque sfruttare la passionalità della Luna il 4 del mese, a cui segue l'entrata di Venere in Acquario che smuoverà le acque nei rapporti con i propri cari.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER IL SAGITTARIO?

L'agitazione sarà infatti all'insegna della vita domestica di febbraio, quando l'attenzione del Sagittario dovrà giocare sugli equilibri del matrimonio. Marte nel cielo spinge ad agire con impulsività e nervosismo, ma bisogna mettere qualche freno. L'astrologo suggerisce di chiarire qualsiasi incomprensione prima del 10, perché nella seconda metà del mese Venere e Sole non saranno d'aiuto. Cautela anche con le spese e la forma fisica, soprattutto per l'energia. Le difficoltà in famiglia saranno parte anche di marzo, quando il Sagittario potrà comunque contare sull'aiuto di Mercurio, Venere e Urano in aspetto favorevole. Novità in arrivo per fine mese, favoriti i viaggi.

