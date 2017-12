OROSCOPO 2018, SCORPIONE/ Il nuovo anno del segno: stelle interessanti già da gennaio grazie alla Luna piena

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo dello Scorpione. La Luna piena regala un inizio molto interessante con stelle che sono davvero importanti anche per il futuro.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Scorpione

Quali sono le previsioni dell'oroscopo 2018 di Branko per il segno dello Scorpione? Le stelle sembrano presentarsi spettacolari da gennaio grazie alla Luna piena, che invita all'amore. La congiunzione di Marte e Giove nel segno permette a i nati del segno di avere la spinta giusta sia nel lavoro che nel privato. Si potrebbero presentare comunque degli ostacoli nella parte finale del mese a causa della presenza di Sole e Venere in Acquario, spingendo lo Scorpione a prestare più attenzione alla famiglia.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER LO SCORPIONE?

Successo invece negli affari di cuore a discapito dell'opposizione di Venere, mentre l'astrologo raccomanda prudenza il 31 per via di una Luna piena particolarmente difficile. I nati del segno dovranno inoltre avere un occhio di riguardo alla salute in Febbraio, in cui non mancheranno anche tensioni in famiglia. Meglio adottare la strada della cautela il 7, mentre dal 18 il cielo tornerà ad essere limpido soprattutto per l'amore. marzo vedrà invece lo Scorpione più spirituale grazie ad una particolare congiunzione astrale, che regalerà nuove prospettive e un rapporto importante in amore. Non bisogna tuttavia mettere da parte la salute, che richiede maggiore forza.

