OROSCOPO 2018, TORO/ Il nuovo anno del segno: Luna e Venere al fianco di Saturno

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Toro. Novità positive per i nati sotto questo segno zodiacale con la Luna e Venere al fianco di Saturno a gennaio.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Toro

Quali sono le previsioni dell'oroscopo 2018 di Branko per il segno del Toro? L'astrologo promette novità positive per tutti i nati del segno, che potranno iniziare l'anno alla grande grazie alla Luna piena e Venere al fianco di Saturno. Il mese di gennaio sarà all'insegna dell'amore fino al 18, data in cui il pianeta entrerà in Acquario e diventerà più fredda. Nei primi giorni di quest'anno, l'astrologo raccomanda prudenza a causa della posizione di Marte in Scorpione, mentre i nati del Toro potranno avere il vantaggio della congiunzione fra Mercurio e Saturno dall'11 del mese, che promuoverà guadagni e successi. Unica cautela è per il 31, a causa della Luna piena. Il mese di Febbraio donerà distrazioni ai nati del segno, che dovranno fare di tutto per non perdere la concentrazione.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER IL TORO?

Ancora cautela i giorni 6 e 7 per via dell'ultimo quarto di Luna, che diventerà nuova il 15 e imporrà maggiore prudenza. Miglioramenti in arrivo attorno al 18 grazie alla posizione di Sole e Mercurio, che doneranno occasioni interessanti in ambito immobiliare attorno al 23, avvantaggiando chi è alla ricerca di un investimento. Equilibri delicati anche per il matrimonio: nei primi dieci giorni del mese le coppie saranno in bilico a causa di un egoismo del Toro, che dovrebbe concedere maggiore affetto ai propri cari. Belli invece i primi giorni di Marzo, grazie alla presenza di Sole, Mercurio e Venere. Il trigono semplifica infatti le relazioni, sfociando in amore attorno al 2 del mese. Il consiglio di Branko è di saldare maggiormente le amicizie esistenti e di dedicarsi alle nuove conoscenze, soprattutto dal 6 in poi, quando Mercurio inizierà il suo transito in Ariete. Arriveranno comunque giorni più positivi grazie al transito di Marte in Capricorno, a cui seguiranno periodi più battaglieri.

