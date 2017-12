OROSCOPO 2018, VERGINE/ Il nuovo anno del segno: pronti per momenti luminosi grazie a Marte e Giove

Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo della Vergine. Pronti a momenti molto luminosi con Giove e Marte che sono amichevoli. Saturno mai così alto negli ultimi 27 anni.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo 2018, Branko: Vergine

Cosa dicono le stelle della Vergine? Branko ha svelato nel suo Oroscopo 2018 quale cielo interesserà i nati del segno fin dal mese di gennaio, che aprirà i battenti ad un anno innovativo e luminoso. Marte e Giove in Scorpione sono infatti amichevoli, mentre il Sole è in Capricorno e Saturno raggiunge il punto più alto dopo 27 anni: questo aspetto non può che significare amore stabile, profondo, ma anche nuovi incontri per i single con la possibilità di una relazione duratura nel tempo. I nati della Vergine si riveleranno inoltre più intuitivi, caratteristica da sfruttare nel lavoro. L'unica incertezza è in famiglia a causa di alcune incomprensioni.

OROSCOPO 2018, BRANKO: COME SARÀ L'ANNO NUOVO PER LA VERGINE?

Febbraio battezza un amore significativo ed intenso, anche se alcuni nati del segno potrebbero vivere delle liti a causa di quanto avvenuto nel mese precedente. Alcuni attriti di vecchia data potrebbero infatti ritornare a galla a causa di Marte in Sagittario, mentre le rivoluzioni saranno presenti negli affari e nello studio, grazie ad idee nuove e fresche. Se le difficoltà in famiglia non verranno risolte, dal 18 si potrebbero verificare ulteriori momenti di tensione. Attenzione anche alla salute, meglio non esagerare. Stress a marzo, mese che i nati del segno devono sfruttare per pensare al relax. Sarà possibile concludere degli accordi grazie a Mercurio e Venere attorno al 6, mentre dal 18 Marte in Capricorno garantisce riconoscimenti in ambito professionale.

