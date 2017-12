PANES/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Klay Hall (oggi, 31 dicembre 2017)

Planes, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Dane Cook e Stacey Keach, alla regia Klay Hall. La trama del film nel dettaglio.

il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 2

ALLA REGIA KLAY HALL

Planes, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 16,35. Una pellicola d'animazione dedicata all'ultima giornata dell'anno e pensanta proprio per i più piccoli. Prodotta nel 2013 dalla Pixar e dalla Disney, Planes, è stata diretta da Klay Hall. Viene considerato lo spin off di Cars - Motori ruggenti (2006) in quanto ne riprende lo spunto principale. In Cars le protagoniste erano delle macchine animate, capaci di parlare e provare sentimenti come degli esseri umani, in questo caso, i protagonisti sono dei velivoli. La sceneggiatura è un'idea originale di Klay Hall e del produttore John Lasseter. Inizialmente Planes doveva essere destinato solo alla distribuzione per l'home video, invece, è stato poi proiettato nelle sale cinematografiche e fu un grande successo, tanto da portare alla realizzazione del suo sequel, Planes 2 - Missione antincendio. Planes è anche candidato ad alcuni premi cinematografici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PLANES, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il protagonista del film si chiama Dusty ed è un piccolo aeroplano agricolo il cui scopo è quello di distribuire il fertilizzante sui campi ma, Dusty, ha un grande sogno, vuole infatti eguagliare i grandi campioni partecipando ad una delle gare di volo più importanti che ci siano, il Rally ali intorno al globo. Si impegna talmente tanto che riesce ad essere selezionato per la partecipazione in virtù ad un ripescaggio, ma per lui le cose si dimostrano molto difficili fin da subito. La concorrenza è agguerrita, specie quella di Ripslinger, il campione in carica del rally e, vuole vincere ad ogni costo, soprattutto non è disposto a perdere contro un aereo di seconda categoria come Dusty. Dusty, quindi, deve combattere contro di lui, contro vari tentativi di sabotaggio, ma soprattutto contro la sua paura dell'alta quota. Al suo fianco, ad aiutarlo e ad incoraggiarlo, ci sono Skipper Riley, veterano dell'aviazione militare che lo allena, e i suoi amici Dottie e Chug.

