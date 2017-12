PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 31 dicembre 2017 e previsioni 2018: Toro in crescita, Vergine ko

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 31 dicembre 2017, previsioni per il 2018. Cosa accadrà l'ultimo dell'anno? Saturno fa crescere il Toro, mentre la Vergine è in netto calo.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox , oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 31 DICEMBRE 2017 E PREVISIONI 2018

Passiamo ora ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 31 dicembre 2017. Partiamo d Ariete e Scorpione. L'Ariete avrà un bellissimo Capodanno anche se gli ultimi giorni del 2017 non sono stati dei migliori, con alcuni che hanno dovuto rivedere la propria posizione lavorativa. Bisogna cercare di trascorrere questa giornata con le persone giuste che sono anche importanti e punti di riferimento. Il 2018 porterà delle novità dato che si eliminerà subito il superfluo. Il 2018 dello Scorpione sarà un anno di forza con molte speranze e ottime prospettive. Inizia una nuova realtà, con un cielo a favore che già illuminava da dicembre. Si sa cosa si vuole nel prossimo anno e cosa si vuole migliorare. Inizia il recupero nella vita, che deve essere soprattutto personale e di carattere nell'affrontare le nuove realtà con nuova prospettiva.

SATURNO FA VOLTARE PAGINA AL TORO, SEGNI IN CRESCITA

E' giunto ora il momento di andare a vedere da vicino i segni zodiacali che sono in crescita per la giornata di oggi, domenica 31 dicembre 2017, seguendo l'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. Sicuramente quello più in ripresa è l'Ariete che vivrà una giornata bellissima nonostante gli ultimi giorni di questo 2017 sono stati davvero complicati e pieni di problematiche da risolvere. Subito il nuovo anno, già da domani, darà la possibilità di eliminare ciò che è superfluo e pesa. Inizia un periodo di ripresa molto interessante anche per lo Scorpione che sa già bene cosa vuole dal nuovo anno ed è pronto ad affrontare con le unghie e con i denti le difficoltà pur di averlo. Saturno illumina il Toro che si rialza e reagisce. Gli ultimi giorni infatti hanno regalato diverse preoccupazioni e bisogna assolutamente trovare dei rimedi. Sarà facile soprattutto se ci sarà la collaborazione delle persone care.

CROLLO DELLA VERGINE, SEGNI IN CALO

Partiamo la nostra analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni zodiacali che possiamo considerare in calo per la giornata dell'ultimo dell'anno. C'è un po' di amarezza per i nati sotto il segno dei Gemelli che concluderanno questo 2017 non soddisfatti del loro momento attuale. L'unica salvezza arriva dalla grande energia che c'è e che può portare a intraprendere delle strade nuove e molto interessanti. Il Cancro è decisamente arrabbiato e forse per motivi di lavoro. Ci sono delle circostanze che portano ad essere un po' troppo pensierosi, forse è arrivato il momento di trovare la forza per uscire da questo momento. La Vergine si chiude in sé stessa e non riesce a rialzarsi. Oggi e domani si vuole stare da soli, senza riuscire a festeggiare il Capodanno come spesso negli anni passati è accaduto. Forse la svolta potrà arrivare da un progetto che però deve essere ancora lanciato.

