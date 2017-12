PATTY PRAVO/ Video, "In Italia solo uomini brutti. Per l'amore vado all'estero" (L'anno che verrà)

Video, Patty Pravo si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Patty Pravo (web)

Anche Patty Pravo farà parte della folta schiera di artisti e cantanti che faranno la loro comparsata all'interno del programma televisivo 'L'anno che verrà' durante la notte di San Silvestro. Certamente Patty Pravo è un personaggio che fa parlare molto di sé, sia per la sua natura fin dalla prima ora 'scandalosa', che per il suo atteggiamento irriverente nelle interviste. Anche ultimamente Patty Pravo non si è smentita, dicendo la sua su Vanity Fair riguardo all'amore e al sesso: "Se mi piace un uomo me lo porto subito a letto, sono una che non ci va tanto per il sottile. Purtroppo qui in Italia ci sono solo uomni brutti e sporchi e poi io e gli italiani non ci capiamo proprio. Per far l'amore vado all'estero, dove prediligo ragazzi giovani, al massimo sui 35 anni. Devono essere magri, senza peli né barba e senza molti muscoli. Biondi meglio, ma anche i castani vanno bene." Insomma, quello delineato da Patty Pravo è un vero e proprio identikit da seguire pedissequamente e dal quale è impossibile sgarrare. Le preferenze sono preferenze... e lei le ha ben precise nella sua mente.

PATTY PRAVO E LE DROGHE

Patty Pravo è anche e soprattutto un'icona della trasgressività nostrana. Lei che era definita la regina del Piper e che aveva conoscenze internazionali all'interno della musica. Una su tutte, quella col grandissimo Jimi Hendrix, una vera e propria icona del rock. Racconta Patty Pravo sempre su Vanity Fair. "Ho vissuto una vita a limite, sempre in bilico. Una volta ci fermarono all'interno di una Cinquecento assieme a Jimi Hendrix mentre ci facevamo un canna. Le droghe leggere non fanno male se prese nella giusta quantità. Come dice il mio amico Keith Richards (chitarrista dei Rolling Stones), se uno si droga deve usare solo roba buona. Al giorno d'oggi invece vendono solo robaccia su internet che andrebbe vietata."

Continua Patty Pravo: "Io ho fatto uso di acidi per almeno una decina d'anni, lo ammetto, e al tempo stesso lavoravo. Chiaramente dipende anche da quanta ne assumi e di che qualità. Non devi stravolgerti, questo è chiaro. Io ho sempre rifiutato di prendere la cocaina, è la droga dei borghesi. Odio cocainomani e ubriaconi, tutti gli altri invece mi stanno bene."

