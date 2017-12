PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO/ Su Rai 2 il film d'animazione di Bobs Gannaway (oggi, 31 dicembre 2017)

Planes 2 - Missione antincendio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Dane Cook, Ed Harris, alla regia Bobs Gannaway. La trama del film nel dettaglio.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 2

BOBS GANNAWAY ALLA REGIA

Planes 2 - Missione antincendio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 18,00. Subito dopo la messa in onda di Planes, viene trasmessa la pellicola sequel Planes 2 - Missione antincendio con il titolo originale (Planes: Fire & Rescue) che, è stata girata nel 2014 da Bobs Gannaway. Come il film che lo precede è un lungometraggio di animazione in 3D prodotto dai Disney Toon studios e da John Lasseter. Planes 2 ha ricevuto diverse nomination tra cui una ai premi BAFTA. Il film è stato dedicato ai pompieri, ai quali viene destinata questa frase che appare all'inizio "a tutti i pompieri che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre persone". Anche in questo film, ci sono alcuni omaggi a Cars, in una scena si vedono delle fotografie appese al muro in cui appare anche una delle macchine protagoniste di Cars. Su un giornale si vede proprio apparire il protagonista assoluto di Cars, Saetta McQueen, probabilmente una trovata pubblicitaria per il lancio di Cars 3. Ad un certo punto gli aeroplani del servizio di Vigili del Fuoco si mettono a vedere un vecchio telefilm in cui recita uno di loro. Il titolo del telefilm è CHoPs (California Helicopter Patrol) parodia della vera serie tv Chips (1977) (California Highway Patrol) andata in onda anche in Italia. All'inizio del film Dusty fa un suo autografo ad un British Airways Airbus 380, che è uno dei più grandi aerei passeggeri esistenti al mondo.

PLANES 2 - MISSIONE ANTINCENDIO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Dusty è diventato una celebrità dopo aver vinto il Rally ali intorno al mondo ma, sembra che la sua carriera sia finita ancora prima di cominciare. Per un grave danno riportato alla trasmissione infatti, non riesce più a salire in quota. Quando però, caparbio, prova lo stesso a farlo, viene coinvolto in un brutto incidente che scatena un incendio. Per riparare ai danni che ha causato Dusty decide allora di unirsi al gruppo di velivoli di soccorso dei Vigili del Fuoco locali, Il suo arrivo riuscirà anche ad impedire che la stazione venga chiusa.

© Riproduzione Riservata.