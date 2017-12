Quando meno te lo aspetti/ In onda su Canale 5 il film con Kate Hudson (oggi, 31 dicembre 2017)

Quando meno te lo aspetti, il film con Kate Hudson in onda alle ore 14.00 su Canale 5. Nel cast anche Abigail Breslin e John Corbett, regia di Garry Marshall. (oggi, 31 dicembre 2017)

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Quando meno te lo aspetti in onda su Canale 5

Quando meno te lo aspetti è un film romantico del 2004 diretto da Garry Marshall (Pretty woman, Se scappi ti sposo, Principe azzurro cercasi) ed interpretato da Kate Hudson (Come farsi lasciare in 10 giorni, Quasi famosi, Bride wars - La mia miglior nemica), John Corbett (Il mio gorsso grasso matrimonio greco, Il ragazzo della porta accanto, la serie tv Sex & the city) e Abigail Breslin (Little miss sunshine, Dirty dancing, la serie tv Scream queens). Nel cast anche Joan Cusack, notissima attrice e comica statunitense due volte candidata all'Oscar come attriec non protagonista, per i film In & Out e Una donna in carriera. Quando meno te lo aspetti andrà in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio di domenica 31 dicembre, alle ore 14.00.

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, LA TRAMA DEL FILM CON KATE HUDSON

Helen (Kate Hudson) è una donna brillante con una carriera in ascesa nell'atelier di moda della stilista Dominique (Helen Mirren). La sua vita è quasi unicamente dedicata al lavoro e non ha tempo per pensare alla famiglia. Helen non ha figli e non ha nessuna intenzione di averne, almeno nel prossimo futuro. Purtroppo però sua sorella muore improvvisamente, e la giovane in carriera si trova a dover badare ai suoi 3 nipoti, che le vengono affidati in quanto parente più prossimo. Questo mette completamente in crisi la vita di Helen, che è costretta a cambiare casa per far posto alla prole acquisita, perde rapidamente il lavoro ma comunque non riesce ad instaurare un buon rapporto con i nipoti. I rapporti sono particolarmente tesi con Audrey, la sua nipote adolescente, che non intende riconoscerla come nuova figura materna. La nuova situazione rovina irrimediabilmente anche i rapporti fra Helen e sua sorella Jenny (Joan Cusack), casalinga perfetta invidiosa che i tre ragazzini non siano stati affidati a lei. Nel caos che è diventata la vita di Helen c'è però una luce: Padre Dan (John Corbett), pastore luterano preside della scuola frequentata dai tre nipoti di Helen. L'uomo si innamora perdutamente di Helen al primo sguardo e non perde occasione per corteggiarla, offrendole il suo aiuto nella gestione delle tre piccole pesti.

