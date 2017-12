REBECCA DI PASQUALE / L'ex gieffina dimagrita di 25 kg e disoccupata sogna l'Isola dei Famosi

Rebecca Di Pasquale, l'ex gieffina è dimagrita ben 25 kg ed è disoccupata. Torna a far parlare di sé a due anni dalla partecipazione al reality show di Canale 5 e sogna l'Isola dei Famosi.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Rebecca Di Pasquale, ex Grande Fratello

Ricordate Rebecca Di Pasquale tra i protagonisti del Grande Fratello 2015? Oggi è molto cambiata sia nell'aspetto fisico che nel carattere. Ha infatti perso venticinque chilogrammi, presentandosi in una forma invidiabile dopo che dentro la casa più famosa della televisione l'avevamo vista piuttosto sovrappeso. Rebecca ha raccontato la sua dieta a Nuovo Tv, sottolineando come abbia deciso di evitare diete miracolose, bevande specifiche o pillole dimagranti. Ha preso la strada della vita sana con cibo conduto a crudo, porzoni ridotte e divise in più pasti al giorno oltre ovviamente a una buona passeggiata giornaliera per mantenere il corpo attivo. La donna però ha anche perso il lavoro e ora disocuppata non passa un bel momento dal punto di vista professionale. E' per questo che sogna di andare a L'Isola dei Famosi con molti rumors su una sua possibile partecipazione all'edizione che partirà proprio dal gennaio prossimo.

CHI È REBECCA DI PASQUALE?

Forse oggi solo sentendo il nome Rebecca Di Pasquale non tutti riusciranno a pensare subito a quel personaggio tanto amato dell'ultima versione Nip del Grande Fratello andato in onda appena due anni fa. La ragazza aveva stupito tutti per la sua simpatia e il suo carattere brioso, ma anche per la sua storia fatta di tante difficoltà affrontate sempre a testa alta e con grande coraggio. Nata ad Eboli in provincia di Salerno vive da anni a Prato. Nata uomo col nome Sabatino era diventato un sacerdote all'interno di un monastero. Ha deciso poi di fare una grande rivoluzione nella sua vita, diventando una donna e prendendo appunto il nome di Rebecca. Felice per il suo presente dentro la casa del Grande Fratello ha raccontato anche di quando era Don Mauro e delle difficoltà passate per arrivare a questa presa di coscienza e alla volontà di voltare pagina nella sua vita anche di fronte alle critiche di chi in maniera insensibile non capiva i suoi cambiamenti.

