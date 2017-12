RON/ Costretto a smentire una Fake News... (Wind Capodanno in musica)

Rosalino Cellamare in arte Ron, è stato costretto a smentire una fake news che lo voleva questa sera protagonista ad un concerto di capodanno nel centro della città di Andria.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Rosalino Cellamare in arte Ron

VITTIMA DI UNA FAKE NEWS

La musica di Rosalino Cellamare, in arte Ron, sarà protagonista questa sera del capodanno di Canale 5. Infatti, il noto cantautore nato in provincia di Pavia è uno dei tanti super ospiti del programma Wind Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Bologna. Un nuovo impegno professionale per Ron che in queste ore è stato costretto a smentire una Fake News comparsa sul web che lo voleva impegnato, per questo ultima notte del 2017, in piazza Catuma nel centro di Andria per il classico concerto di Capodanno. Ron ha dovuto pubblicare sui propri canali social un apposito post nel quale ha sottolineato come l’unico impegno sia quello nel programma di Canale 5: “Ci vediamo costretti a SMENTIRE ufficialmente la notizia di questo evento che vede #Ronprotagonista del concerto di Capodanno in #Andria. Purtroppo si tratta di un fake: l'unico impegno di #Ron confermato per la sera del 31 Dicembre, è la partecipazione al Wind Capodanno In Musica. Grazie per l'attenzione, staff web”

A SANREMO 2018 CON UNA DELLE ULTIME CANZONI DI LUCIO DALLA

Ron, come noto, sarà uno degli artisti che dal prossimo 6 febbraio, animeranno l’edizione 2018 del Festival di Sanremo presentata da Claudio Baglioni. Una partecipazione molto attesa da tutti i fan della musica d’autore italiana giacchè Ron sarà in gara con il brano Almeno pensami, uno degli ultimi scritti dal genio creativo del compianto Lucio Dalla. Per Ron si tratta dell’ottava partecipazione nella gloriosa kermesse musicale sanremese, a ventidue anni di distanza dalla vittoria ottenuta con la canzone Vorrei incontrarti tra Cent’Anni, cantata in coppia con Tosca. Una nuova opportunità professionale per Ron che ha voluto ringraziare Baglioni per averlo invitato: “Voglio ringraziare Claudio Baglioni per avermi invitato a partecipare a questa nuova edizione del festival di Sanremo. Ringrazio anche la Fondazione Dalla che ha ritrovato e conservato il brano e, assieme all’ amico Claudio, mi ha voluto interprete di questo meraviglioso ricordo e omaggio a Lucio”.

