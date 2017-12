Red Dragon/ Su Iris il film con Anthony Hopkins e Ralph Fiennes (oggi, 31 dicembre 2017)

Red Dragon, in onda questa sera su Iris in prima serata, è il prequel del thriller "Il silenzio degli innocenti". Nel cast Anthony Hopkins e Ralph Fiennes.

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Red Dragon su Iris (logo)

Il terribile serial killer Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) è stato appena arrestato. L'agente FBI responsabile delle indagini, Will Graham (Edward Norton) decide quindi di ritirarsi dall'agenzia. Un nuovo pericolosissimo serial killer ha iniziato a mietere vittime, il Lupo Mannaro, che nelle notti di luna piena stermina intere famiglie. Graham viene quindi richiamato in servizio, grazie alla sua straordinaria abilità nel risolvere casi di omicidio. Il killer è Francis Dolarhyde (Ralph Fienees), un uomo cresciuto con gravi turbe psicologiche che adora una creatura che chiama Drago Rosso. Per risolvere il caso Graham si rivolge proprio ad Hannibal Lecter, secondo lui in grado di penetrare nella mente di un suo simile e capire come ragiona. Lecter accetta, ma nel contempo progetta di vendicarsi dell'uomo che l'ha fatto arrestare. Il serial killer comunica infatti a Dolarhyde il nome e l'indirizzo dell'agente, sperando che il Lupo Mannaro attacchi e uccida la sua stessa famiglia.

RED DRAGON, IL FILM TRATTO DA UN ROMANZO DI THOMAS HARRIS

Il film è tratto da un romanzo di Thomas Harris, lo stesso autore de Il silenzio degli innocenti, uscito in Italia con titoli diversi. Il romanzo è stato pubblicato originariamente come Il delitto della terza luna e quindi come Drago rosso. Solo nel 2002, dopo la pubblicazione del film, il libro è stato ristampato con il titolo originale, Red dragon. Il film è un prequel del popolarissimo thriller Il silenzio degli innocenti, che ha dato grandissima popolarità al personaggio di Hannibal Lecter. Lo stesso è stato protagonista di diversi altri film. Dopo Il silenzio degli innocenti e questo prequel è infatti stato realizzato un sequel, Hannibal, diretto da Ridley Scott, e un altro prequel, Hannibal Lecter - Le origini del male, che narra la giovinezza del serial killer. Tutti i film sono tratti dai romanzi di Thomas Harris. Red dragon verrà trasmesso da Iris nella prima serata del 31 dicembre, alle ore 21.00.

© Riproduzione Riservata.