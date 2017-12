SCUOLA DI POLIZIA 7: MISSIONE MOSCA / Su Italia 1 il film con George Gaynes e David Graf (31 dicembre 2017)

Scuola di Polizia 7: missione Mosca è il film comico diretto da Alan Metter con George Gaynes e David Graf. Girato nel 1993 a Mosca, è il primo film americano... (Italia 1, ore 19.00)

31 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Scuola di Polizia 7: missione Mosca (una scena del film)

Domenica 31 dicembre 2017 su Italia Uno andrà in onda in fascia preserale, alle ore 19:00, il film Scuola di Polizia 7: missione Mosca (titolo originale Police Academy: Mission to Moscow) del 1994. La pellicola è la settima e ultima di una serie cominciata nel 1984 con Scuola di Polizia (Police Academy) che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. La regia di questo episodio è stata affidata a Alan Metter, mentre la sceneggiatura è di Randolph Davis e Michael S. Chodos. Nel cast gli unici due personaggi che restano immutati dal primo film sono il capitano Thaddeus Harris, interpretato da G. W. Bailey, e il comandante Eric Lassard (George Gaynes). Figurano poi Ron Perlman e Christopher Lee Quest'ultimo interpreta il comandante russo Alexandrei Nikolaivich Rakov. Nel cast anche Leslie Easterbrook nei panni di Callahan, Michael Winslow nel ruolo di Jones e David Graf, indimenticabile personaggio che presta il volto a Tackleberry.

SCUOLA DI POLIZIA 7: MISSIONE MOSCA, LA TRAMA DEL FILM

Il boss mafioso russo Konstantine Konali (Ron Perlman) sta riciclando denaro sporco al fine di coprire tutti i suoi affari illeciti con attività apparentemente legali. Tali attività riguardano la produzione e la distribuzione di videogames che sembrano innocui, e che però riescono a violare i sistemi di sicurezza dei computer sui quali vengono installati. Non sapendo più cosa inventarsi per riuscire infine a catturare il malvagio Konali, il comandante Rakov pensa di chiedere aiuto ad un suo collega americano che ha incontrato ad una convention, il comandante Eric Lassard. Lassard non se lo fa dire due volte e parte alla volta di Mosca con tutta la sua squadra, formata dal sergente Larvell Jones (Michael Winslow), dal sergente Eugene Tackleberry (David Graf), dal capitano Debbie Callahan (Leslie Easterbrook), dal cadetto Kyle Connors (Charlie Schlatter), e dal capitano Thaddeus Harris (G. W. Bailey). Riuscirà il team a sconfiggere il perfido malvivente?

© Riproduzione Riservata.