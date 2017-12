SONIA BRUGANELLI / Aldo Grasso bacchetta la moglie di Bonolis: si riaccende il dibattito sui social

Sonia Bruganelli, Aldo Grasso bacchetta la moglie di Bonolis: “Non ha classe”. La replica è velenosa... Le ultime notizie sulla polemica relativa all'ostentazione della ricchezza...

31 dicembre 2017

Sonia Bruganelli vs Aldo Grasso

Sonia Bruganelli provoca, Aldo Grasso la bacchetta e la nuova polemica social con la moglie di Paolo Bonolis protagonista è servita. Il dibattito è ricominciato sui social. Gli utenti sono divisi in due schieramenti, pro e contro la compagna di vita del celebre conduttore. «Purtroppo, in Italia, chi è, onestamente, ricco e lo mostra suscita un'indignazione inaudita (vedi #Bruganelli e #Bonolis). Io mi indigno, invece, per chi ruba, uccide, ferisce, picchia, stupra, malgoverna, provoca guerre ed incita alla violenza!», scrive su Twitter un utente commettando l'articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. «Direi che #Grasso può tornare ad occuparsi di cose più importanti, ovvero come stroncare (quasi) tutte le trasmissioni/film/spot in onda», twitta una utente. Chissà se si riferiva agli attacchi ricevuti Sonia Bruganelli quando nei giorni ha scritto: «Non poterne fare a meno. È tutto qui». (agg. di Silvana Palazzo)

LA NUOVA REPLICA AL VETRIOLO SUI SOCIAL

Ancora critiche, sui social per sonia Bruganelli, che nei giorni scorsi ha catturato l'attenzione degli haters a causa una foto scattata sull'aereo privato. Molti follower, infatti, hanno accusato la moglie di Paolo Bonolis di ostentare ricchezze, una insinuazione, peraltro, già mossa qualche tempo fa. La Bruganelli, però, ha rispedito al mittente tutte le accuse e, nelle ultime ore, complice uno scatto postato sui social, ha lanciato quella che, agli occhi di tutti, è apparsa come luna nuova frecciatina ai danni degli haters. Nella didascalia dell'immagine - che ritrae il verso di un libro che Sonia Bruganelli sta leggendo in questi ultimi giorni - si leggono infatti queste parole: "..chi riesce legga il primo assunto... chi non ce la fa ... critichi lo smalto!". Una eloquente risposta a chi nelle ultime settimane l'ha criticata o solo un modo per stemperare gli animi con una battutina tutto sommato innocua? Per visualizzare il suo post su Instagram e tutti i commenti ricevuti nelle ultime ore, potete cliccare qui. (Agg. di Fabiola Iuliano)

I PRECEDENTI

Sonia Bruganelli e gli haters da tastiera tornano protagonisti. La tentazione è stata troppo forte, per tutti. La moglie di Paolo Bonolis ha immortalato il viaggio per le vacanze di Natale con una foto alla figlia Adele sul jet privato noleggiato per raggiungere il Kenya, scatenando così la bufera sui social. Il suo post su Instagram è stato preso d'assalto da critiche e insulti di chi sostiene che voglia ostentare il lusso, mostrandolo con sfrontatezza e provocazione. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene attaccata per questo: già l'anno scorso aveva fatto discutere per una foto a bordo di un aereo privato che stava portando la famiglia a Formentera. Come se ciò non fosse sufficiente a fomentare gli haters, aveva pubblicato un video nel quale un amico provava a convincerla a prelevare 30 euro da un bancomat di Cortina per provare a vivere come quelli di «Pechino Express», attirandosi la replica sprezzante della signora Bonolis. «Che ci faccio con trenta euro? Questa cosa politically correct... Siete tutti falsi».

SONIA BRUGANELLI VS ALDO GRASSO: BATTUTE AL VELENO...

Tra le varie critiche che la moglie di Paolo Bonolis si è attirata c'è quella di Aldo Grasso, che l'ha paragonata alle figlie del presidente americano Donald Trump. Il giornalista del Corriere della Sera sostiene che Sonia Bruganelli sia «cosciente di quello che fa, le piace provocare, un po' come le figlie di Trump, Ivanka e Tiffany, che hanno fatto gli auguri di Natale agli americani dalla loro piscina di Mar-a lago, in bikini». Grasso ha precisato che «la signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede», perché questo è «un suo sacrosanto diritto». D'altro canto, l'ha criticata per la sua mancanza di classe: «È proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata». La replica velenosa di Sonia Bruganelli non è tardata ad arrivare: «Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere l'aereo privato, come fanno tutti quelli che possono permetterselo. Non lo prenderò più, ora solo eliche. Se il signor Grasso vuole scrivere un altro articolo dicendo che mi sono ravveduta, sono contenta, altrimenti va bene lo stesso».

