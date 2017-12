THE WRESTLER/ Su Cielo il film con Mickey Rourke e Marisa Tomei (oggi, 31 dicembre 2017)

The wrestler, il film in onda su Cielo oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Mickey Rourke, Marisa Tomei e Evan Rachel Wood, alla regia Darren Aronofsky. Il dettaglio.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST MICKEY ROURK

The wrestler, il film in onda su Cieo oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola drammatica che vede protagonista l'attore americano Mickey Rourk ed è stata diretta da Darren Aronofsky, regista statunitense noto per aver curato la regia di grandi successi del calibro di Requiem for a Dream, Noah ed Il cigno nero. Nel cast, accanto a Mickey Rourke, troviamo Marisa Tomei ed Evan Rachel Wood. La prima è un'attrice statunitense nota per aver interpretato diversi ruoli in film di successo come toni dell'amore - Love Is Strange, Captain America: Civil War e The Lincoln Lawyer. Evan Rachel Wood ha invece raggiunto il successo internazionale grazie alla serie televisiva Ancora una volta (Once and Again) e True Blood. Ha poi preso parte a Le idi di marzo e Charlie Countryman deve morire. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE WRESTLER, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La leggenda del wrestling internazionale, Robin Ramzinski, è ormai in completo declino. Dopo la fine di un matrimonio burrascoso e la definitiva conclusione della sua carriera da wrestler, è ormai costretto ad esibirsi per i pochi fan che ancora lo acclamano in squallidi centri ricreativi. Un improvviso attacco cardiaco sul ring convince finalmente Robin a dire addio al wrestling. L'uomo, cerca con tutte le forze di riabilitarsi, dicendo anche addio a droghe ed alcol. Nel frattempo, trova un impiego come semplice magazziniere di un centro commerciale e tenta di ricostruire il rapporto con sua figlia che, lo detesta per averla trascurata quando era solo una bambina. Robin trova anche l'amore grazie a Cassidy, una ballerina di lap dance. Quando tutto sembra andare per il meglio ecco che Robin sprofonda nuovamente nei meandri della depressione, buttando all'aria la possibilità di ritrovare sua figlia, che torna ad odiarlo. L'unico modo per tornare a sentirsi vivo è quello di sfidare il suo acerrimo nemico di sempre, l'Ayatollah, in uno scontro finale senza esclusione di colpi.

© Riproduzione Riservata.