THOMAS/ L’ex di Amici e il successo: la nuova vita di Thomas Bocchimpani (Wind Capodanno in musica)

Thomas Bocchimpani dopo l’uscita del suo album omonimo, questa sera delizierà il pubblico dell’Unipol Arena di Bologna durante il Wind Capodanno in Musica trasmesso su Canale 5.

31 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Thomas Bocchimpani a Wind capodanno in musica

UN ALBUM FRUTTO DI UNA EVOLUZIONE ARTISTICA

È stato uno dei più giovani talenti ad esser emerso dal noto talent di Canale 5 Amici; ora Thomas Bocchimpani semplicemente conosciuto come Thomas è tra gli artisti italiani più seguiti ed apprezzati non solo dai teenager. Infatti, questa sera sarà protagonista al Wind Capodanno in musica, evento presentato in diretta televisiva da Federica Panicucci dal palcoscenico ricavato nell’Unipol Arena di Bologna. Un grandissimo spettacolo di musica durante il quale il giovanissimo Thomas andrà a proporre qualcuno degli undici pezzi contenuti nel suo ultimo album omonimo uscito lo scorso 13 ottobre come È un attimo e Sheela. Un lavoro discografico molto apprezzato dal pubblico italiano anche perché, come ha sottolineato recentemente Thomas ai microfoni della trasmissione radiofonica 105 Mi Casa, “È un disco che parla un po' dei miei colori e dei miei sogni, molto identificativo e personale. Contiene più tracce del precedente, che era un biglietto da visita di quello che è il mio mondo e la mia visione di musica. Questo, invece è un po' l'evoluzione che ho avuto quest'estate grazie alle esperienze che ho avuto”.

UN SUCCESSO NEL SEGNO DELLA NORMALITÀ

Indubbiamente nell’ultimo anno la vita di Thomas Bocchmpiani è decisamente cambiata. Dopo l’ottima esperienza fatta nel talent di Maria De Filippi, il giovane cantante è stato letteralmente travolto da un incredibile successo che tuttavia sembra essere riuscito a gestire nel migliore dei modi facendo leva sul suo personale concetto di normalità. A dirlo è stato lo stesso Thomas nel corso della medesima intervista rimarcando come, ad esempio, i suoi veri amici continuano ad essere quelli sempre: “Il mio concetto di normalità è stato sempre abbastanza alterato, perché le mie passioni mi hanno sempre accompagnato nella vita. La cosa bella ora è che, dopo aver lavorato tanto, mi sono tolto molte soddisfazioni, e questo mi sprona a dare ancora di più per realizzare i miei sogni. Per quanto possibile comunque cerco di mantenere le mie vecchie abitudini. Amici? Quelli veri, che c'erano anche prima e hanno assistito al mio percorso, ci sono anche adesso”.

© Riproduzione Riservata.