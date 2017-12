TIROMANCINO/ Video, nuovo album in primavera per Zampaglione e soci (L'anno che verrà)

Video, i Tiromancino sono pronti per uscire con un nuovo album in primavera per la gioia di tutti i loro fans. Su Twitter Federico Zampaglione ha dato l'annuncio.

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Tiromancino (web)

I Tiromancino saranno uno dei tanti ospiti presenti nello show televisivo della Rai nella notte di San Silvestro intitolato L'anno che verrà. Questa ospitata arriva in un momento cruciale per la band capitanata da Federico Zampaglione, dato che il gruppo sta lavorando alacremente al nuovo album, di cui al momento ancora si sa molto poco. La notizia è stata fatta trapelare dai Tiromancino stessi grazie ad un post su Twitter che ritraeva Zampaglione con, sullo sfondo, la sua fidata chitarra. Ecco cosa diceva il post: "Sarà la primavera a riportare nell'aria le nostre note. Prima di allora solo lunghe giornate in studio." Questo il post, seguito da una serie di hashtag come #springtime, #workinprogress e #newalbum. Insomma, questa è senza dubbio una gran bella notizia per tutti i fans dei Tiromancino che aspettano con ansia di rivedere i loro beniamini sul palco e di assaporare il nuovo materiale. Il duo è amatissimo e non sembra aver alcuna intenzione di smettere di sfornare musica ma, anzi, pare essere più felice che mai nel proporre nuove canzoni alla loro bella fetta di pubblico.

I TIROMANCINO E NUOVO AMORE PER ZAMPAGLIONE

Federico Zampaglione è famoso, oltre che per la sua musica, anche per via del fatto di essere stato il compagno di Claudia Gerini per parecchio tempo. I due hanno condiviso un amore passionale e sincero ma poi, inevitabilmente, il sentimento è andato in calando senza riprendersi più. Adesso il leader dei Tiromancino ha ripreso in mano la sua vita e, dopo un periodo compicato per la separazione dall'attrice, ha un nuovo amore. Non una donna qualsiasi, ma un'attrice come Giglia Marra, che ha partecipato a fiction di successo come 'Vivere'. La bella attrice racconta come lei e Zampaglione si sono conosciuti: "I giornali hanno detto che ci siamo conosciuti in un concerto, ma non è affatto così.

Semplicemente ho chieso di scattare una foto con lui dato che una mia amica è una sua fan. Da lì cosa nasce cosa, ci siamo scambiati i numeri di telefono ed è iniziata la nostra storia d'amore. Ci tengo a precisare, però, che la relazione fra lui e Claudia Gerini era già finita e non è stata per colpa mia. Semplicemente loro due avevano deciso di non ufficializzare la cosa ai giornali, ma si erano già divisi."

