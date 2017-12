UNO ZOO IN FUGA/ Su Rai 2 il film d'animazione con Ricky Tognazzi (oggi, 31 dicembre 2017)

Uno Zoo in fuga, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast dei doppiatori italiani: Ricky Tognazzi, Massimo Rossi, Teo Bellia, Luciana Littizzetto.

31 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in seconda serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE LUCIANA LITTIZZETTO

Uno Zoo in fuga, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 31 dicembre 2017 alle ore 22,50. Una pellicola d'animazione prodotta nel 2006 dalla caa cinematografiaca Walt Disney Pictures. La realizzazione della pellicola ha richiesto un lavoro certosino di oltre 400 disegnatori chiamati ad affrontare l'arduo compito di animare nel dettaglio tutti i personaggi del film. Solo la realizzazione grafica del manto di Samson il leone ha richiesto la raffigurazione di oltre sei milioni di peli. Nella versione italiana, le voci dei personaggi principali sono state doppiate da Ricky Tognazzi, Massimo Rossi, Teo Bellia, Luciana Littizzetto, Mino Caprio, Alessio Puccio, Glauco Onorato e Roberto Pedicini mentre nella versione originale, i doppiatori sono stati Kiefer Sutherland, Jim Belushi, Eddie Izzard, Janeane Garofalo, Richard Kind e Greg Cipes. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNO ZOO IN FUGA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Ryan è un giovane esemplare di leone che vive in compagnia di suo padre Samson, all'interno dello zoo di New York. Ryan desidera ardentemente fuggire via dalla Grande Mela per riuscire a vivere in prima persona la vita avventurosa che suo padre racconta di aver intrapreso in gioventù. Per uno strano scherzo del destino, Ryan si ritrova all'interno di un'enorme nave cargo che lo trasporta sulle rive di un'isola deserta. Nel frattempo, suo padre Samson è più che mai intenzionato a partire per salvare suo figlio. Decide così di intraprendere quest'avventura insieme ai suoi amici più fidati, ovvero Bridget, Benny, Nigel e Larry. Dopo mille peripezie, il gruppo riesce a raggiungere l'isola deserta ma viene accolto da un branco di gnu famelici, capeggiati da Kasar. Nel finale, il perfido capo gnu verrà annientato e tutto il resto degli animali potrò fare ritorno allo zoo.

