Un fantasma per amico/ Il film con Denzel Washington in onda su Rai 3 dalle 14.30 (oggi, 31 dicembre 2017)

Un fantasma per amico, il film in onda a partire dalle 14.30 su Rai Tre. Regia di James. D. Parriot, nel cast Denzel Washington, Bob Hoskins e Chloe Webb. (oggi, 31 dicembre 2017)

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Un fantasma per amico su Rai Tre

Un fantasma per amico è un film fantastico del 1990 diretto da James D. Parriott (Defiying gravity - Le galassie del cuore, Voyagers - Viaggiatori del tempo, La seire tv Forever knights) ed interpretato da Denzel Washington (Training day, Man on fire - Il fuoco della vendetta, The equalizer - Il vendicatore), Bob Hoskins (Chi ha incastrato Roger Rabbit, Quel lungo venerdì Santo, Hook - Capitan Uncino) e Chloe Webb (Sid & Nancy, I gemelli, Amori & incantesimi). Il film sicuramente è molto divertente, ma aiuta anche a riflettere sulla vita e su quello che vi ruota attorno. Una commedia dunque che sa far ridere, ma anche emozionare e divertire. Un film assolutamente da non perdere e che è adatto a tutta la famiglia. Un fantasma per amico andrà in onda su Rai 3 nel primo pomeriggio di domenica 31 dicembre, alle ore 14.30.

UN FANTASMA PER AMICO, LA TRAMA DEL FILM CON DENZEL WASHINGTON

Jack Moony (Bob Hoskins) è un sergente di polizia razzista e rozzo. Per un periodo ha convissuto con la prostituta Crystal Gerrity (Chloe Webb), di cui è ancora innamorato. Il suo più grande nemico è l'avvocato di colore Napoleon Stone (Denzel Washington), che il poliziotto sospetta di essere un trafficante di droga. Nel tentativo di incastrare Napoleon, Jack causa una serie di danni che lo portano ad essere sospeso dalla polizia. Solo e arrabbiato, Jack viene colpito da un attacco di cuore che potrebbe rivelarsi mortale. L'unico modo per salvarlo è praticare un trapianto di cuore.

Quasi nello stesso momento Napoleon muore a causa di un incidente stradale. Quando si risveglia dopo l'intervento Jack scopre di essere vivo grazie al trapianto del cuore di Napoleon, il suo nemico di colore, che ora vive in lui. Se questo non bastasse Napoleon stesso appare a Jack sotto forma di spirito. Superato lo shock iniziale Jack e il fantasma, che lui sono può vedere e sentire, metteranno insieme le loro capacità per riconquistare Crystal e incastrare il vero spacciatore di droga, visto che Napoleon era sempre stato innocente.

© Riproduzione Riservata.