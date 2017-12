Uomini e Donne/ Anticipazioni, Anna Tedesco torna in studio ma perde consensi: "Che delusione!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Anna Tedesco torna in studio ma perde consensi sul web! Il pubblico contro la dama "Interessata soltanto alla visibilità!"

31 dicembre 2017 Anna Montesano

Nella nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne non sono mancate le sorprese per il suo pubblico, una in particolare è il ritorno in studio di Anna Tedesco. La nota dama nelle ultime puntate è stata al centro di molti sospetti e polemiche a causa di un rapporto con Giorgio Manetti non proprio "chiarissimo". Le accuse ricevute in studio da chi, come Gianni Sperti, ha sospettato che la loro fosse molto più che un'amicizia e che quindi i due stessero mentendo a tutti, ha portato Anna a decidere di lasciare il programma per sempre. A conferma un video, postato su Facebook, nel quale la Dama annunciava e quindi confermava il suo addio a Uomini e Donne. Peccato però che le cose non siano andate così: nella nuova registrazione, nel parterre femminile, ecco rispuntare Anna, subito notata da Gianni Sperti.

ANNA TEDESCO: PER I FAN "UNA GRANDE DELUSIONE"

La dama ha motivato il suo ritorno affermando di aver chiuso ogni rapporto d'amicizia con Giorgio, che in studio conferma risentito. Ma la reazione dei fan della dama e più in generale di quelli del trono over non è altrettanto pacata. Molte sono le critiche piovute su Anna Tedesco dopo il suo ritorno in studio. "Anna fino a ieri mi sono schierata per difenderti andando contro tante persone che ti offendevano, ma dopo la puntata di ieri ieri mi hai deluso tantissimo" scrive un'ex fan della Tedesco; ma non è tutto, c'è ancora chi le scrive "Tutte chiacchiere, che figura, fate finta che andare via ma fate sempre così" e c'è chi infine tuona "Avevi fatto un video in cui dicevi irata che avresti lasciato il programma, ma la voglio di visibilità è più forte di ogni altra cosa". Come risponderà Anna a queste critiche?

