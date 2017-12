Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin: la scelta si farà? Angela Caloisi ha deciso! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La scelta di Paolo Crivellin si farà? Angela Caloisi e Marianna torneranno in studio? La decisione sempre essere presa...

31 dicembre 2017 Anna Montesano

Angela Caloisi, Uomini e donne

Come si concluderà il trono di Paolo Crivellin? Il tronista di Uomini e Donne riuscirà a fare la sua scelta? Le cose per lui si sono messe male dopo che, nell'ultima registrazione del Trono Classico e dopo l'eliminazione di Giorgia Caldarulo, si è detto non ancora pronto a scegliere. È per questo che sia Angela Caloisi che Marianna Acierno hanno deciso di lasciare il programma, lasciando Paolo da solo. In attesa di scoprire quale sia stata la decisione del tronista, sono molte le ipotesi che possono essere fatte sull'epilogo di questo trono. Ma la domanda che i fan di Uomini e Donne si pongono è: Angela e Marianna torneranno in studio? L'ipotesi più accreditata è "sì" ma non entrambe. Paolo potrebbe decidere di richiamare soltanto la ragazza che è la sua scelta, proprio per confessarle i suoi sentimenti rischiando, a questo punto, un clamoroso no, soprattutto nel caso di Angela, ormai esausta dalla situazione.

ANGELA NON TORNA IN STUDIO PER LA SCELTA? LA PROVA

Paolo Crivellin potrebbe tuttavia richiamare entrambe in studio con la promessa di scegliere proprio nella nuova registrazione; in questo caso Marianna potrebbe decidere di tornare ma Angela no. La corteggiatrice campana ha dimostrato di essere davvero esausta a causa delle esitazioni e del comportamento per lei "incoerente" di Paolo. Ma è soprattutto una frase pronunciata nel corso dell'ultima registrazione - "Non mi va di aspettare qui per poi dirti un no" - a poter essere la conferma del fatto che Angela ha preso la sua decisione: quella di non tornare. “Tu meriti qualcuno che sia totalmente ossessionato da te” d'altronde scrive su Instagram Angela dopo l'ultima registrazione: finisce quindi davvero così?

© Riproduzione Riservata.