VALERIA ALTOBELLI/ Video: bella e talentuosa, ecco chi è la showgirl del momento (L'anno che verrà)

Video, Valeria Altobelli: andiamo alla scoperta di questa bella showgirl e presentatrice, che ha iniziato la sua carriera all'interno del programma Forum.

31 dicembre 2017 Francesco Agostini

Valeria Altobelli (web)

Valeria Altobelli sarà uno dei tanti ospiti che prenderanno parte alla trasmissione Rai L'anno che verrà. La televisione di Stato seguirà l'ultimo dell'anno con una carrellata di musica e di attori, che si svolgerà nel meraviglioso scenario di quella che è chiamata la 'Perla del Tirreno', ossia Maratea, in Basilicata. Sotto al Monte San Biagio e al famosissimo Cristo Redentore si susseguiranno sul palco tanti artisti per una serata magica all'insegna del divertimento e della musica. Valeria Altobelli sarà una delle intrattenitrici della serata, con la sua bellezza e la sua spigliatezza in bella mostra. La modella e attrice sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera, visto l'ultima partecipazione a Tale e Quale Show che ne ha decisamente incrementato la già ottima carriera. Dagli esordi come spettatrice di Forum (il noto programma televisivo di Mediaset a stampo giuridico) la strada compiuta da Valeria Altobelli è stata lunga e spesso impervia; adesso però la bella trentatreenne pare aver imboccato la strada giusta e non avere alcuna intenzione di lasciarla andare per alcun motivo al mondo.

VALERIA ALTOBELLI: VITA PRIVATA

Come personaggio pubblico sappiamo moltissimo della vita privata della showgirl Valeria Altobelli, essendo la sua vita al centro dei rotocalchi rosa. La cantante e modella è sposata dal 2013 con il canottiere Simone Venier che ha esattamente la sua stessa età: 33 anni. I due si sono conosciuti in circostanze piuttosto comuni: in spiaggia a Sabaudia, una località di mare molto famosa e ricercata nei pressi di Roma. Valeria Altobelli era assieme a delle amiche e l'incontro con Simone Venier è stato del tutto fortuito. I due hanno cominciato a frequentarsi e poco tempo dopo hanno deciso di convolare a nozze. Nozze che si sono celebrate in pompa magna, con più di 1.000 invitati e una particolarità: tutti, per volontà della sposa, dovevano essere vestiti rigorosamente di bianco. Dalla loro unione è nato anche un bambino, a cui è stato dato un nome di ascendenza biblica: Gioele. Dopo il parto Valeria Altobelli ha dichiarato di essere cresciuta moltissimo come persona visto che la maternità le ha conferito una nuova sicurezza come persona, come donna, ma, soprattutto, come mamma. Allo stesso tempo anche la sua attività avorativa è cresciuta.

