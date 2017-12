Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ In onda su Italia 1 il film con Gene Wilder (oggi, 31 dicembre 2017)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film con Gene Wilder va in onda alle 16.30 su Italia 1. Tim Burton ne ha fatto poi un remake con Johnny Depp. (oggi, 31 dicembre 2017)

31 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato in onda su Italia 1

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è un film per ragazzi del 1971 diretto da Mel Stuart (Se è martedì deve essere il Belgio, Wattstax, Quei quattro giorni di Novembre) ed interpretato da Gene Wilder (Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Non guardarmi non ti sento), Jack Albertson (L'avventura del Poseidon, La signora amava le rose, Il monte di Venere) e Roy Kinnear (Il ritorno dei tre moschettieri, Milady, Come ho vinto la guerra). Veri protagonisti della pellicola sono però un gruppo di ragazzini, fra cui Peter Ostrum e Julie Dawn Cole. Nessuno di loro ha però poi avuto successo come attore. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, alle ore 16.30.

WILLY WONKA E LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO, LA TRAMA DEL FILM CON GENE WILDER

Charlie Bucket (Peter Ostrum) è un ragazzo molto povero, che vive con la madre e 4 nonni anziani e acciaccati vicino alla grande fabbrica di dolci di Willy Wonka (Gene Wilder), un genio eccentrico che monopolizza il mercato mondiale dei dolciumi. Un giorno Wonka dichiara di voler aprire la sua fabbrica, generalmente chiusa e coperta da grandissimo segreto, ad un gruppo di bambini che troveranno nelle sue barrette di cioccolato un biglietto d'oro. In tutto il mondo ne sono stati stampati e inseriti nelle barrette solo 5. Scatta così una vera corsa alle barrette Wonka. I bambini e i loro genitori ne acquistano decine solo per trovare uno dei biglietti d'oro. Charlie rimane escluso dalla mania per la fabbrica Wonka, perchè non può permettersi il cioccolato. I nonni di Charlie, unendo i loro risparmi, riescono ad acquistare una sola barretta, ma si tratta una delle pochissime fortunate contenenti il biglietto. Charlie potrà quindi partire, insieme a un gruppo di bambini ricchi, viziati e disobbedienti, alla scoperta di un mondo magico e unico.

