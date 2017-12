Wind Capodanno in musica/ In diretta su Canale 5: ospiti Moro, Ermal Meta, Riki. conduce Federica PanicuccI

Domenica 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00, su Canale 5, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Federica Panicucci presenta “Wind Capodanno in Musica” in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Dopo gli ultimi anni in cui ad animare l’ultima serata dell’anno su canale 5 era stato Gigi D’alessio accompagnato da tantissimi amici e ospiti, per la fine del 2017, Mediaset ha deciso di regalare un nuovo show al suo pubblico. Gli ingredienti, però, sono sempre gli stessi ovvero tanta musica e tanto divertimento.

I CANTANTI E GLI OSPITI DELLA SERATA

Sul palco del Wind Capodanno in musica, infatti, ci saranno tantissimi artisti della musica italiana, pronti a far ballare non solo i presenti all’Unipol Arena di Bologna ma anche il pubblico a casa che sceglierà di trascorrere una serata in allegria, all’insegna del divertimento. I nomi sono: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Shade, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo. La regia è affidata a Roberto Cenci. Federica Panicucci, in alcuni momenti, sarà affiancata da Ylenia e Daniele Battaglia di Radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, Katia Giuliani e Roberto Gentile di Radio Subasio.

CAPODANNO IN MUSICA: COME SEGUIRE IN DIRETTA L'EVENTO

L’intero evento potrà essere seguito in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio. Capodanno in musica sostiene il progetto benefico di Mediafriends, insieme a Intersos e Psy Plus Onlus, “I bambini al centro della ricostruzione” per sostenere le popolazioni colpite nel Centro Italia dal devastante terremoto del 2016. I telespettatori potranno sostenere il progetto attraverso diverse modalità di donazione: bonifico bancario IBAN IT03 S030 6909 4000 0000 0006 262 - BIC BCITITMM o carta di credito e Paypal sul sito Mediafriends www.mediafriends.it.

COME PARTECIPARE E I DIVIETI

Per trascorrere un’ultima notte dell’anno diversa dalle solite, avete ancora la possibilità di acquistare un biglietto per il Capodanno in musica dell’Unipol Arena di Bologna. I prezzi dei biglietti vanno dai 200 euro (senza diritti di prevendita) dell’experience package ai 50 euro della platea fino ai 28 euro del secondo anello non numerato. Per raggiungere l’Unipol Arena, il comune di Bologna ha previsto un servizio di trasporto diretto tra la Stazione Centrale e l’impianto in cui si svolge l’evento. Come ormai accade per tutti gli eventi pubblici, anche per il Capodanno in musica, all’interno dell’Unipol Arena, non si potranno portare diversi oggetti. Nel dettaglio, sono vietati valigie, trolley, borse e zaini di grosse dimensioni, trombette da stadio, bombolette spray, materiale esplosivo, fumogeni, fuochi d’artificio, pietre, coltelli e altri oggetti pericolosi, catene, sostanze stupefacenti, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica, animali, bastoni per selfie, ombrelli, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere e tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

