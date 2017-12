AIDA YESPICA/ Scatti sexy nella Casa in vista del Natale (Grande Fratello Vip 2)

Dopo il periodo trascorso con Daniele Bossari, Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2 sembra essersi trasformata, diventando anche più aperta verso gli altri concorrenti

Aida Yespica

Terminato il periodo nella Spa del Grande Fratello Vip 2, Aida Yespica è finalmente ritornata nella Casa durante l'ultima diretta. La modella ha trascorso infatti sette giorni in segreto con Daniele Bossari, una convivenza forzata che tuttavia ha permesso a entrambi di conoscersi meglio e di superare quel muro di diffidenza che hanno sempre avuto fin dal loro ingresso nel reality. Durante la puntata, Aida ha ricevuto un importante messaggio da parte del figlio Aaron, che proprio in quei giorni aveva festeggiato il compleanno e che sente molto la mancanza della mamma. Il bambino rimane nei pensieri di Aida in modo costante, tanto da renderla sempre più determinata ad arrivare in finale. In questi ultimi giorni di programma, la venezuelana appare inoltre molto diversa rispetto anche solo a due settimane prima. La convivenza con Bossari l'ha trasformata e le ha permesso di aprirsi maggiormente rispetto agli altri, anche se non bisogna sottovalutare l'intimità che si è creata ora nella Casa, data l'eliminazione di diversi concorrenti.

AIDA YESPICA, SCATTI SEXY PER NATALE

Aida Yespica ha vissuto l'ultima settimana al Gf Vip 2 fra risate, balli e shooting fotografici. In uno degli ultimi giorni, approfittando del tema natalizio, la modella ha indossato un sensuale abito da Babbo Natale per fare diversi scatti. La fotografa d'eccezione in questo caso è stata Giulia De Lellis, che ha organizzato le diverse pose che la venezuelana avrebbe dovuto adottare per fare delle foto sexy e natalizie allo stesso tempo. Clicca qui per rivedere il video. Aida ha inoltre partecipato alla puntata radiofonica condotta da Daniele Bossari, in cui ha parlato della sua esperienza nella Casa. Anche da questo incontro semi pubblico è possibile vedere una forte trasformazione nella modella, che ricorda con nostalgia il periodo trascorso alla Spa con il conduttore. L'abbiamo vista infatti più rilassata, tranquilla e anche sorridente, forse più aperta nei confronti degli altri concorrenti.

LE CHANCE DI VITTORIA

Il percorso di Aida Yespica all'interno del Grande Fratello Vip 2 è stato costellato di vittorie sia materiali che personali. La modella è infatti fra le concorrenti che hanno affrontato più televoti, riuscendo a sconfiggere sempre il proprio avversario. Memorabile la vittoria schiacciante contro Lorenzo Flaherty, che avrebbe potuto determinare l'uscita dalla Casa dell'attore, in cui la venezuelana ha dimostrato di aver conquistato una sua personale fetta di pubblico. Vincente anche dal punto di vista personale, dato il cambiamento avvenuto negli ultimi giorni di reality grazie a Daniele Bossari, ma anche sotto il punto di vista più femminile. Aida infatti è riuscita a mantenersi fedele di fronte alle telecamere e al fidanzato Geppy Lama nonostante le continue avances di Jeremias Rodriguez, che intanto dimostra già di averla ampiamente dimenticata. Aida tuttavia è fra i concorrenti meno quotati a raggiungere la vittoria finale, dato il maggior interesse del pubblico nei confronti dei più forti Giulia De Lellis, Bossari e Luca Onestini. La diretta di questa sera potrebbe tuttavia sorprenderci ancora una volta, visto che la modella era stata data per spacciata anche in altre occasioni.

