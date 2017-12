Alessandro Allevato / Chi è il fidanzato di Ivana Mrazova: nella Casa per la finale? (Grande Fratello VIP 2)

Alessandro Allevato, chi è il fidanzato di Ivana Mrazova? Sarà lui la sorpresa per la modella finalista al Grande Fratello Vip 2 o resterà ancora un volta nell'anonimato?

04 dicembre 2017 Anna Montesano

Ivana Mrazova

Chi è il fidanzato della bella Ivana Mrazova? È questo ciò che molti telespettatori del Grande Fratello Vip 2 si sono chiesti nel corso di queste settimane, sentento talvolta la modella di origine ceca e finalista del reality di Canale 5 parlare di questo ragazzo che la attende fuori dalla Casa. Lui si chiama Alessandro Allevato, non è un volto noto del mondo dello spettacolo ma un imprenditore italiano. Molto riservato, tanto che preferisce rimanere lontano da riflettori e telecamere, anche se si tratta di fare una sorpresa alla sua fidanzata. Alessandro infatti non è mai apparso in tv anche se, eccezionalmente, potrebbe farlo questa sera in occasione della finale del Grande Fratello Vip 2, anche perchè solo poche settimane fa ha inviato nella Casa un aereo con un messaggio d'amore.

FINALE CON SORPRESA PER IVANA MRAZOVA?

Alessandro potrebbe entrare a sorpresa nella casa proprio per stupire la modella proprio prima che abbandoni la Casa del GF Vip. Un altro motivo per il quale non sappiamo tanto di Alessandro Allevato è perchè la sua relazione con Ivana è iniziata solo pochi mesi fa. Sappiamo tuttavia che il giovane imprenditore ha 30 anni e prima di cominciare ad operare nel settore della cosmesi, ha completato gli studi di Economia presso l'università di Milano. Alessandro Allevato si è trasferito a Roma per conseguire una specializzazione sempre nello stesso percorso di studi. Ha poi aperto alcune attività sia a Milano che a Mykonos. I fan non vedono l'ora di scoprire come procederà la loro storia d'amore fuori dalla Casa.

