Amici 17/ Anticipazioni 4 dicembre: il verdetto su Astol arriverà oggi?

Una nuova settimana in compagnia di Amici 17 prende il via oggi su Real Time con quello che potrebbe essere il verdetto sull'ingresso di Astol nella scuola su richiesta di Rudy Zerbi

04 dicembre 2017 Hedda Hopper

amici 2017

Il momento del verdetto sta per arrivare. Amici 17 torna oggi, 4 dicembre, su Real Time, con la prima puntata della settimana in cui potremo finalmente scoprire cosa ne sarà di Astol. Il rapper è entrato nella scuola sabato pomeriggio per la sfida contro Mose ma finendo per portare a casa la sconfitta. Simone ha tratto nuova linfa dalla sfida e dalla vittoria tanto che nella diretta di sabato e nella sfida a squadre ha dato il meglio di sé per la gioia di Maria De Filippi che ha notato la verve venuta a galla da parte di uno dei suoi ragazzi. Resta il fatto che dopo la fida Rudy Zerbi ha deciso di chiedere ai colleghi e alla De Filippi di avere un posto nella scuola per Astol, una vera e propria promessa per l'hip hop italiano. Quale sarà stato il verdetto della commissione?

IL MISTERO SU BRYAN

Altro mistero da risolvere è quello legato alle sorti di Bryan. Il ballerino di Amici 17 è finito nei guai nei giorni scorsi per via di un video finito sui social in cui non solo parlava delle cose della scuola ma si mostrava fuori dalla stanza dopo l'orario previsto per il rientro. Per lui c'era una prova comparata da affrontare sabato ma di lui non c'è stata nemmeno traccia in studio. L'annuncio della sua mancata esibizione era arrivata già venerdì quando lo stesso Matteo aveva detto ai compagni che il ballerino non sarebbe stato schierabile per via di un infortunio ma tutto è cambiato con l'inizio della diretta di sabato pomeriggio. Perché Bryan infortunato non è stato nemmeno in studio? La risposta è arrivata da Maria De Filippi che ha sottolineato il fatto che, almeno al momento, Bryan è fuori dalla scuola per l'infortunio, sarà solo per quello?

