Andrea Damante e Giulia De Lellis/ La promessa d’amore e i sogni futuri (Grande Fratello Vip 2)

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la promessa d'amore e gli importanti progetti futuri professionali per l'ex tronista e la finalista del Grande Fratello Vip 2.

04 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno superato anche la seconda prova a cui li ha sottoposti il Grande Fratello Vip 2017. Se, infatti, lo scorso anno fu Andrea a restare nella casa più spiata d’Italia quasi due mesi, quest’anno è toccato a Giulia. Nonostante la lontananza, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non solo sono sempre più innamorati ma sono anche sempre più uniti. Nel corso della semifinale, Andrea si è palesato a Giulia per dichiararle tutto il suo amore. “18 mesi fa ho fatto la scelta più giusta della mia vita. 72 giorni che non ti guardo negli occhi. 72 giorni che mi manchi da morire. Ho capito tante cose, ma la più importante è che ti amo. E prometto che non ti farò mai più il solletico”, è il messaggio d’amore di Damante. Per la finalissima del Grande Fratello Vip 2017, però, Andrea potrebbe sorprendere la sua Giulietta con una vera e propria promessa d’amore. I Damellis non hanno mai nascosto il sogno di sposarsi e avere dei figli. Più volte, però, hanno dichiarato di non avere fretta e di voler aspettare un po’ per la loro giovanissima età. Andrea, dunque, chiederà a Giulia di sposarlo? I fans sognano una promessa d’amore come quella di Daniele Bossari.

I PROGETTI FUTURI

Da martedì, Andrea Damante e Giulia De Lellis potranno tornare a vivere la loro quotidianità. Sempre più popolari e amati dai fans, Andrea e Giulia sono attesi da diversi impegni. A gennaio, però, i Damellis lasceranno l’Italia per un importante progetto. Come ha raccontato l’ex tronista ai microfoni del portale Gossip e Tv, Andrea e Giulia, il 22 gennaio, partiranno per un mese e mezzo. La coppia avrà come base Los Angeles ma si sposteranno visitando anche qualche isola del Pacifico. Se lo scorso anno, dunque, dopo l’avventura di Andrea nella casa di Cinecittà, i Damellis si dedicarono alle capitali Europee, per il nuovo viaggio hanno scelto gli Stati Uniti e una natura più selvaggia. Nel futuro di Andrea e Giulia, dunque, ci sono importanti progetti anche nel campo della moda. A breve, infatti, uscirà una collezione completa di prodotti Damellis che comprenderà prodotti per capelli e una linea di occhiali.

