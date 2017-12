Antonella Elia/ “Ho paura di vecchiaia e stabilità: il caos mi fa sentire viva” (Che fuori tempo che fa)

04 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Antonella Elia

Antonella Elia a Che fuori tempo che fa, l'appuntamento fisso del lunedì con Fabio Fazio su Raiuno. Oggi, lunedì 4 dicembre 2017, la showgirl italiana siederà attorno al tavolo alla francese. Reduce dall'esperienza a Pechino Express, ha dato una fesa, un Funeral Party, per i suoi 54 anni. Niente ghirlande e cappellini, ma condoglianze dagli amici. “Ho avuto l'idea da un libro di Cristóbal Jodorowsky che parlava per la prima volta di psico-magia, un rito in grado di migliorare la tua vita esasperando certi eventi come il festeggiamento di un compleanno”, ha svelato a Vanity Fair. La festa di compleanno si è trasformata in un funerale, un'occasione per seppellire gli aspetti più brutti del suo passato e per riconoscere la bellezza. Il compleanno per lei non è un giorno qualunque, ma impegnativo, perché la invita alla riflessione. “Un anno che si rinnova, un passo avanti che fai nella vita e, soprattutto, uno sguardo a quello che ti sei lasciato alle spalle”, ha aggiunto Antonella Elia.

ANTONELLA ELIA E IL RAPPORTO CON IL TEMPO

Il 2017 è stato un anno bello e laborioso per Antonella Elia, ricco di emozioni. E con l'esperienza a Pechino Express nel cuore. “Non è stata una sciocchezuola, ma un'esperienza emotiva fortissima”, ha raccontato la showgirl ai microfoni di Vanity Fair. Nell'intervista ha confessato la sua paura di invecchiare, anche se nel suo caso bisogna proprio parlare di terrore. “Mi spaventa l'immobilità, la noia, il non poter più essere iperattiva come sono. Ho sempre voglia di muovermi, di conoscere, di vedere. Tengo a bada il mio corpo con sport molto pesanti come lo spinning, è come se fossi una malata di sport”, ha proseguito Antonella Elia, che si sente malata di voglia di vivere. E di vincere, perché è anche molto competitiva, come se ogni sfida fosse l'ultima della sua vita. “Non riesco a prendere le cose per gioco, qualsiasi cosa diventa estremo, all'ultimo respiro. Non riesco a sopportare la sconfitta”, ha spiegato la showgirl.

“NON HO BISOGNO DI ANDARE IN TV”

Antonella Elia non ha mezze misure quando si esprime: quando ritene di essere di fronte a delle ingiustizie, fa valere le sue idee e si ribella. Ad esempio, ha dichiarato di essere fuori dalla tv da cinque anni, perché non ha voglia di fare l'ospite televisivo. “Mi umilia molto che qualcuno possa pensare che io abbia necessità di andare in tv per farmi vedere”, ha affermato a Vanity Fair. Insomma, non vedremo Antonella Elia in tv ad esprimere un'opinione su tutto. Non vuole fare l'opinionista, dunque ha pensato di diventare assistente sociale, poi ha mollato quando ha capito che l'università richiedeva un impegno full-time. “Mi piaceva l'idea di lavorare con i rifugiati, di accoglierli, di aiutarli”. Comunque Antonella Elia ha dei trascorsi importanti come attrice: è stata la comparsa di produzioni hollywoodiane come The Aviator e Ocean's Thirteen. A Los Angeles è rimasta due anni, poi ha buttato tutto alle ortiche: “Soffrivo terribilmente di solitudine e, proprio in quel momento, mi hanno richiamata in Italia per fare la prima Isola. Pensavo che fosse perfetto: sarei stata in Italia un paio di mesi e poi sarei tornata a Los Angeles a riprendere lì dove avevo lasciato. Ovviamente non l'ho fatto. Credo di ricreare l'instabilità per sentirmi viva come quando ero ragazza”.

