BABADOOK/ Su Rai 4 il film con Essie Davis e Noah Wieseman (oggi, 4 dicembre 2017)

Babadook, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Essie Davis, Noah Wieseman, Tim Purcell e Daniel Henshall, alla regia Jennifer Kent. Il dettaglio della trama.

04 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

JENNIFER KENT ALLA REGIA

Babadook, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola thriller che è stata diretta da Jennifer Kent, nota attrice e regista australiana. La trama del film è totalmente incentrata attorno alla storia di una donna perseguitata da uno spirito. Il film ha ricevuto uno straordinario successo, in modo particolare dalla critica. Uno dei mostri sacri del genere cinematografico del horror psicologico ha sottolineato il grande valore della pellicola diretta da Jennifer Kent. Il cast del film è composto da Essie Davis, Noah Wieseman, Tim Purcell, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West e Benjamin Winspear. A vestire i panni della protagonista è Essie Davis, nota interprete australiana conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione alla serie tv Miss Fisher - Delitti e misteri, in cui ha vestito i panni di Phryne Fisher. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BABADOOK, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Amalia è una giovane madre rimasta prematuramente vedova. Dopo la morte di suo marito, scomparso in seguito ad catastrofico sinistro stradale, la povera Amalia ha cresciuto suo figlio Samuel facendo affidamento solo sulle sue forze. A pochi mesi di distanza dalla morte di suo padre, Samuel inizia ad asserire che lui e sua madre sono perseguitati da uno spirito. Diversi giorni dopo Amalia trova in casa uno strano libro dal titolo Mister Babadook. Dopo aver letto la storia, il bimbo è più che mai convinto che il protagonista del libro sia davvero l'entità malefica che li perseguita. Nei giorni seguenti, la situazione precipita. L'abitazione di Amalia viene effettivamente infestata dallo spirito di Babadook. Compreso chiaramente il pericolo, la donna cerca di gettare via il libro, che poco dopo ricompare in qualche angolo remoto della casa. Trascorrono altri due giorni e Babadook si impossessa del corpo di Amalia. La donna, ormai posseduta dallo spirito, uccide il suo cane e tenta di fare lo stesso con Samuel. L'amore del ragazzino però, dona ad Amalia la forza di scacciare via lo spirito dalla sua mente.

© Riproduzione Riservata.