BEAUTIFUL / Sally mantiene la sua confessione e viene arrestata (Anticipazioni 4 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 dicembre: Sally mantiene la sua confessione ma spiega ai Forrester i motivi che l'hanno spinta a rubare i loro disegni.

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna oggi su Canale 5, concedendo ancora ampio spazio ai problemi di Sally. Quest'ultima si è recata alla Forrester Creations per confessare le sue colpe, evitando così che sia Coco a doverla tradire, precisando di essere stata usata per il furto dei bozzetti. Questo pomeriggio, la rossa proverà a spiegare le ragioni che l'hanno spinta a compiere un simile gesto: era disperata a causa dei problemi economici della sua azienda e voleva salvare i suoi dipendenti che, diversamente, sarebbero rimasti senza un lavoro. Non solo disperazione, ma anche pentimento: non compierà un simile errore in futuro, per questo chiederà a tutti i Forrester di perdonarla per quanto accaduto. Ma se Thomas sembrerà essere davvero molto provato dalle sue parole, ben diverso sarà il caso di Steffy: quest'ultima sarà ancora furiosa contro la sua rivale, che troppe volte in passato ha approfittato dei Forrester. Prima ha cercato di farsi pubblicità, presentandosi persino in Australia durante le sue nozze con Liam, e poi si è persino macchiata di un vero furto...

Beautiful: Sally viene portata in carcere

Nonostante le preghiere di Sally, alla quale si unirà anche Coco, nella puntata di Beautiful di oggi la rossa verrà portata in carcere dal tenente Baker. I Forrester saranno ben soddisfatti per questo provvedimento ma a loro non si unirà Thomas, fortemente provato per le sofferenze della donna di cui si è innamorato. In attesa di scoprire quali conseguenze avranno questi sviluppi, alla Forrester Creations si lavorerà con grande entusiasmo per ricreare una nuova collezione in tempi record. Eric e Ridge si troveranno l'uno a fianco dell'altro, come non accadeva da tempo e faticheranno a nascondere il proprio entusiasmo. Sarà sopratutto il patriarca, del tutto ignaro della trasca clandestina avuta tra la moglie e il figliastro, ad essere molto felice della loro insperata amicizia. Ma, come ben sappiamo, a Beautiful le bugie hanno le gambe corte: chi sarà il prossimo a scoprire questo grande segreto?

