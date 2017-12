Belen Rodriguez/ La showgirl argentina si lascia conquistare da Giulia De Lellis e spiazza tutti: "Mi piace"

Belen Rodriguez, la showgirl argentina spiazza tutti con le sue ultime esternazioni: prima critica e bacchetta la sorella Cecilia, poi elogia Giulia De Lellis dopo le critiche.

04 dicembre 2017 Emanuela Longo

Belen Rodriguez

Per la showgirl argentina Belen Rodriguez, le ultime settimane sono state decisamente intense e l'hanno vista molto impegnata a seguire via social e non solo l'avventura televisiva con protagonisti i due fratelli, Cecilia e Jeremias, concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la loro uscita si è potuta finalmente rilassare lasciando ad entrambi il compito di difendersi dalle critiche. Inizialmente li ha difesi a spada tratta e senza mezzi termini, Belen, da perfetta sorella maggiore, intervenendo in diverse discussioni social e dicendo sempre la sua, schierandosi in modo evidente prima in favore di Jeremias e dei suoi scatti di rabbia e poi, dopo il famoso "armadiogate", anche in favore di Cecilia e del suo nuovo fidanzato. Dopo le difese, però, sono giunte anche le doverose bacchettate e, probabilmente per coerenza, l'ex moglie di Stefano De Martino ha scelto di farle alla sorellina minore proprio in tv. L'occasione è stata l'ospitata de Los Rodriguez nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Belen non si è tirata indietro e sul palco della trasmissione ha rimproverato pubblicamente baby Rodriguez, tentando di essere ironica ma allo stesso tempo lanciando una frecciatina alla sorella. Dopo la replica data al giornalista in merito al suo ultimo contatto con il fidanzato Ignazio, rimarcando le differenze tra i ragazzi del Nord e quelli del Sud ("Ci sentiamo il giusto, lui è del Nord è diverso dai ragazzi del Sud"), Belen le ha fatto una tirata di orecchie: "Accidenti, ogni volta che parli fai casino, poi a casa ti preparo meglio". E sull'incidente dell'armadio, l'argentina ha commentato: "Ero preoccupatissima e alla fine Cecilia ha dato spettacolo". Insomma, ciò che realmente ha pensato Belu di tutta la faccenda lo ha reso noto solo dopo l'uscita dalla Casa del GF Vip della sorella, ma a quanto pare l'ex di Corona ha voluto puntare sulla sincerità.

BELEN RODRIGUEZ FA IL TIFO PER GIULIA DE LELLIS?

Così come non si è risparmiata dal dire la sua sulla sorella Cecilia, al tempo stesso Belen Rodriguez ha fatto un passo indietro rispetto alla presa di posizione contro l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis. La giovane, prima finalista del Grande Fratello Vip, inizialmente non aveva conquistato la showgirl argentina che anzi aveva espresso alcune critiche neppure tanto velate nei confronti della giovane fidanzata di Andrea Damante. Le maggiori antipatie per Giulia erano sorte quando la gieffina aveva chiesto alle sue "bimbe" di unirsi per votare contro il fratello Jeremias Rodriguez. Pur non commentando direttamente, Belen aveva fatto intendere la sua idea dicendosi d'accordo con commenti del calibro di "Giulia + le sue fans + Simona Izzo = Siete delle poracce" ed ancora "I tuoi fan non sono bastati. Furbona la De Lellis cercando di pilotare il voto". Ora però, a poche ore dalla finalissima del reality che in qualche modo l'ha vista protagonista, Belen ha vuotato il sacco e via social ha detto la sua sulla De Lellis. "Devo dire la verità, all’inizio non la capivo", ha commentato, replicando ad alcuni utenti. "Da sorella me la sono un po’ presa. Con il passare delle settimane, lei mi è piaciuta", ha però aggiunto. Giulia a quanto pare sarebbe stata capace di conquistarla, al punto da chiosare: "Mi piace la sua schiettezza, la sua spontaneità e il suo coraggio! Questa ragazza a me piace, vi piaccia o no! Tanti baci". E se è riuscita ad ottenere questi risultati con la sorella maggiore dei Rodriguez, chi potrà fermarla dal vincere la seconda edizione del GF Vip, potendo contare anche sul tifo di Belen?

