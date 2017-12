CARMEN DI PIETRO / Lo scoop sull'amante bionda dell'ex marito: è un trans? (Grande Fratello Vip 2)

Carmen Di Pietro ha appreso a Domenica Live una nuova sconvolgente verità sull'ex marito: l'aveva tradita con una donna bionda o si trattava di un trans?

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro ha chiuso da settimane la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, ma l'attenzione mediatica nei suoi confronti è ancora molto alta a causa della recente rottura avvenuta con l'ormai ex marito. Poco dopo l'eliminazione, infatti, Barbara d'Urso le aveva mostrato a Domenica Live degli scatti in cui Giuseppe Iannoni era intento a baciare appasionatamente una misteriosa donna bionda. Il fatto aveva portato alla fine del matrimonio, nonostante il tentativo di Iannoni di fare pace con la madre dei suoi due figli. Ma la questione ieri pomeriggio si è tinta ulteriormente di giallo, a causa di una sorprendente scoperta da parte del giornalista Riccardo Signoretti, che avrebbe scoperto chi è la donna baciata dall'ex di Carmen Di Pietro, apprendendo che la foto risale a circa due anni fa. E non solo...

Carmen Di Pietro: il marito l'aveva tradita con un trans?

Secondo quanto riportato a Domenica Live da Riccardo Signoretti, il tradimento ai danni di Carmen Di Pietro risalirebbe a due anni fa, quando lei e il marito erano ancora felicemente sposati. L'uomo avrebbe taciuto il periodo di tale scatto, anche per celare un altro incredibile segreto: la donna fotografata insieme a lui in realtà sarebbe un trans: "Riguardo il marito di Carmen Di Pietro e la ragazza bionda della foto, abbiamo trovato questa ragazza bionda e possiamo dire che non è una ragazza bionda. L'abbiamo intervistata e ha detto di aver sentito cose in tv che non corrispondono alla realtà dei fatti. L'affare s'ingrossa... La ragazza non è una ragazza ma è un uomo. È una trans. Mi ha consegnato un lungo scambio di sms con tuo marito. Messaggi eloquenti dove si parla anche di un'amante donna". Tale foto risale dunque ad un'altro periodo: "Quelle foto sono state scattate nel 2015 al Gay Village quando Carmen e il marito erano sposati. Lui non ha detto che le foto erano vecchie perché aveva paura che venisse fuori che non era una bionda ma un biondo... E' un uomo che si veste e vive come una donna."

