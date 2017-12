COLOMBO - LA PISTOLA DI MADREPERLA/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 4 dicembre 2017)

Colombo - La pistola di madreperla, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Peter Falk e Eddie Albert, alla regia John T. Dugan. La trama del film nel dettaglio.

Colombo - La pistola di madreperla, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 17.15. Una pellicola poliziesca più amata degli ultimi anni quella che è stata diretta da Jack Smight, regista statunitense noto per aver curato la regia di un grande colossal degli anni 70 come Airport 75, grazie al quale raggiunse il successo internazionale. Un altro grande film diretto da lui è poi Detective's story, pellicola thriller interpretata da Paul Newman. Poco dopo, ha diretto il film commedia La truffa che piaceva a Scotland Yard, che vede protagonista Warren Beatty. A dare volto al tenente Colombo è Peter Falk, noto attore americano famoso anche per aver preso parte alla riprese di film del calibro di Made - Due imbroglioni a New York, Una strana coppia di suoceri, Pollice da scasso e Un adorabile testardo. Colombo - La pistola di Madreperla è stato trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel mese di ottobre del 1971. Nel nostro Paese l'episodio è andato in onda solo sei anni dopo, nell'agosto del 1977. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO - LA PISTOLA DI MADREPERLA, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

La trama del terzo episodio della prima stagione della serie tv dedicata al tenente Colombo, racconta il caso dell'omicidio di John Kerr, un membro dell'esercito americano che probabilmente è stato ucciso per nascondere uno scomodo segreto. Kerr avrebbe scoperto alcune truffe messe in atto da un anzione membro del corpo dei marines, ormai pensionato. Il caso, che viene immediatamente affidato al tenente Colombo, non inizia con la scoperta del cadavere di John Kerr ma con la sola segnalazione di un testimone che avrebbe assistito al delitto. L'episodio di Colombo-La pistola di Madreperla è decisamente più breve rispetto al resto degli episodi che compongono il resto della prima stagione della serie tv.

